Q1 voor de Grand Prix van België was nog maar een paar seconden begonnen of de eerste, en uiteindelijke enige, crash was al een feit. Nico Hülkenberg werd de garage uitgestuurd en probeerde voor te dringen bij Lance Stroll. Dat liep voor de eerstgenoemde echter niet goed af. De stewards hebben hun conclusie getrokken na een onderzoek naar het incident.

