'Dutch GP lekt F1-sprintkalender voor 2026, verwijdert bericht snel van X'

Het officiële X-account van de Dutch Grand Prix heeft vanochtend per ongeluk - zo lijkt het - de F1-sprintkalender voor 2026 gedeeld. In de post was te zien dat onder meer Circuit Zandvoort een sprintformat krijgt in het laatste jaar dat ze een Grand Prix organiseren, maar werden ook de overige locaties onthuld. Het bericht is inmiddels weer van social media verwijderd.

'Voor de eerste keer OOIT, draait de zaterdag volledig om de Sprint in Zandvoort in 2026! Stel je 2025/2026 combo-tickets vandaag nog veilig en zorg dat je hier deel van uitmaakt!', zo schreef het officiële account van de Dutch Grand Prix op X, voorheen bekend als Twitter. Bij het bericht werd een afbeelding gevoegd waarop de volledig sprintkalender voor 2026 te zien was. Naast Zandvoort, waren ook China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore te zien als locaties waar de Formule 1 volgend jaar een sprintrace gaat organiseren. Het leek echter niet de bedoeling dat deze kalender al publiekelijk werd gedeeld, want het bericht werd snel weer van X verwijderd.

Dutch GP lekt per ongeluk F1 Sprintkalender voor 2026

De F1 heeft nog niet bevestigd op welke locaties er volgend seizoen een Sprint wordt verreden, al was het van Zandvoort wel bekend dat zij voor hun laatste editie een sprintrace mochten organiseren. De andere locaties waren echter nog niet bekend gemaakt, tot nu. Door het lekken van de F1 Sprintkalender van 2026 heeft de Dutch Grand Prix aan de hele wereld laten weten dat ook China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore zijn aangewezen als sprintlocaties voor volgend jaar. De Formule 1 moet dit echter nog wel officieel bevestigen.

Het officiële account van de Dutch Grand Prix deelde het F1-sprintprogramma, inclusief een Sprint op Zandvoort, voor 2026, maar het bericht werd snel weer verwijderd... 👀#F1Sprint #F1 pic.twitter.com/QcP05WSGtt — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2025

