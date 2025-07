Lando Norris heeft de veertiende pole position uit zijn F1-carrière verdiend door sneller dan wie dan ook te gaan in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. Oscar Piastri zorgde voor een McLaren één-twee, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan P4 achter Charles Leclerc.

Waar het Piastri was in de sprintkwalificatie, was de andere McLaren-coureur nu aan de beurt in de 'normale' kwalificatie. Norris stond al in Q1 bovenaan de tijdenlijst met een 1:41.010. In Q2 moest hij zijn meerdere erkennen in Piastri. Hij verloor wat in de derde sector en was daardoor 0.089 seconden langzamer. Norris vocht echter terug in Q3. Zijn eerste run bleek uiteindelijk al genoeg voor de pole position. De Brit klokte een 1:40.562 op het Circuit de Spa-Francorchamps.

Artikel gaat verder onder video

Norris hoopt na pole op droge race

"O, ja? Geen idee", reageerde Norris lachend, nadat Nico Rosberg hem vertelde wat een geweldige tweede sector hij had gereden. "Het was een prima rondje, dus ik ben blij. Ik maakte me wel een beetje zorgen na gisteren. Ik zat toen niet heel ver [van Piastri] vandaan, maar we hebben wel een paar probleempjes. Met het zelfvertrouwen zat het wel goed, dus het is mooi om weer bovenaan te staan."

Op de vraag waar hij vandaag kon verbeteren ten opzichte van gisteren, antwoordde Norris: "Je kan met een slipstream alleen al drie tienden winnen, dus je moet niet als eerste de pitstraat uit rijden. Nee, de auto vliegt als het ware en Oscar doet het ook goed. We zijn elkaar aan het pushen. Dat maakt het wel lastig, want dan zie je goed waar ieders sterke en zwakke punten liggen. Het is een mooie, maar pittige strijd die we momenteel hebben."

De weersverwachting laat zien dat het morgen kan regenen, maar dat wil Norris liever niet: "Ik hoop eerlijk gezegd dat het droog blijft. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de fans. Volgens mij heeft het hier de afgelopen tien jaar elke keer geregend. Een droge zondag zou wel mooi zijn." De McLaren is erg sterk hier en regen zou het alleen maar lastiger voor hen maken.

Gerelateerd