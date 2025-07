Volgens George Russell is zijn uitschakeling in SQ2 vooral te wijten aan de schade die hij opliep door het grind op de baan, afkomstig van het uitstapje van teamgenoot Kimi Antonelli. Russell start daardoor vanaf P13 in de sprintrace en zal veel plaatsen goed moeten maken om nog punten te scoren.

Mercedes was het hele weekend al redelijk snel op Spa-Francorchamps. Toch liet Antonelli tijdens SQ1 zien dat hij nog wat grillig is. Zo verloor hij de controle over de wagen in Stavelot, reed door de grindbak, maakte een pirouette en kwam weer op de baan terecht. Met dat uitstapje nam hij wat grind mee terug de baan op, wat overigens voor enige vertraging van SQ2 zorgde.

Artikel gaat verder onder video

Auto voelde niet meer hetzelfde

Russell legt bij Sky Sports F1 uit dat het grind, waar hij nog doorheen reed, toch schade aan zijn auto heeft veroorzaakt. "De snelheid was goed tijdens de vrije training en ook in SQ1, maar nadat ik over dat grind was gereden, voelde de auto niet meer hetzelfde. We hebben wat schade gezien. Dat moet haast wel een factor zijn geweest. Niet ideaal, hopelijk kan ik tijdens de race wat plekken goedmaken."

Gerelateerd