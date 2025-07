Als onderdeel van de reorganisatie binnen Red Bull Racing lijkt het takenpakket van CEO en teambaas Laurent Mekies af te wijken van dat van zijn voorganger Christian Horner. Volgens het Hongaarse Formula.hu is Red Bull namelijk van plan om voormalig Mercedes-topman Ben Hodgkinson de leiding te geven over het Powertrains-project.

Hodgkinson was een van de knappe koppen die in 2014 verantwoordelijk waren voor de Mercedes-power unit, de krachtbron die sinds de start van het hybride tijdperk jarenlang dominant was binnen de Formule 1. Red Bull heeft sinds 2019 samengewerkt met Honda als motorleverancier, maar vanaf volgend jaar zal de Japanse fabrikant haar motoren aan Aston Martin leveren. Ford is inmiddels aangesloten bij het Oostenrijkse team om samen de krachtbronnen voor 2026 te ontwikkelen. Hodgkinson krijgt daarin mogelijk meer verantwoordelijkheden.

Herverdeling posities

Hodgkinson is sinds 2021 onderdeel van Red Bull Racing. Hij werd twee maanden na de oprichting van de Powertrains-afdeling aangetrokken. Overigens is hij niet de enige die bij Mercedes werd weggehaald: volgens het medium zijn er nog meerdere specialisten overgekomen.

'Hodgkinson moet Red Bull Powertrains gaan leiden'

De Brit maakt momenteel deel uit van het management van Red Bull en staat als technisch directeur op de loonlijst. Horner was in zijn rol als CEO niet alleen teambaas, maar ook verantwoordelijk voor Red Bull Advanced Technologies en het Powertrains-project. Nu Horner vertrokken is, lijkt de leiding van het team de functies opnieuw te herverdelen. Hodgkinson zou een centralere rol krijgen in de aansturing en coördinatie van de motoraangelegenheden.

