Red Bull verwacht veel van updates in België: 'Hopen dat we vooraan kunnen meedoen'

Red Bull Racing heeft voor het raceweekend in België nieuwe updates meegenomen. Dat is dit jaar al een aantal keer gebeurd, maar de echte stap om McLaren bij te benen is nog niet gezet. Over het updatepakket in Spa-Francorchamps bestaat echter flink wat optimisme en dr. Helmut Marko geeft er tekst en uitleg over.

Het Oostenrijkse team heeft de pijlen gericht op McLaren en dit weekend, maar ook in Hongarije, zullen er nog nieuwe onderdelen komen voor de RB21 van Max Verstappen en Yuki Tsunoda. Marko toonde zich eerder al strijdvaardig, daar waar voormalig teambaas Christian Horner na Silverstone nog verklaarde dat de focus op 2026 ligt.

Artikel gaat verder onder video

Vooraan meedoen

Tegenover Kleine Zeitung legt Marko uit dat Red Bull veel verwacht van de updates in België: "We moesten iets doen om de achterstand te verkleinen. Bovendien is het een van Max' favoriete circuits, waarop zijn uitzonderlijke talent nog beter naar voren komt." Marko vertelt dat Verstappen altijd iets extra’s heeft in Spa-Francorchamps en dat dit, in combinatie met de nieuwe onderdelen, voor flink wat optimisme zorgt: "We hopen dat we helemaal vooraan mee kunnen doen."

332 punten te verdienen

Verstappen heeft momenteel een achterstand van 69 punten op klassementsleider Oscar Piastri en de adviseur van Red Bull Racing geeft het dan ook nog niet op: "We hebben nog twaalf races te gaan, waarin met sprintraces nog 332 punten te verdienen zijn. Die staan in het beste geval ook voor ons ter beschikking. Zolang het mathematisch nog mogelijk is."

