Toto Wolff heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van België de geruchten over een mogelijke transfer van Max Verstappen richting Mercedes de kop ingedrukt. De teambaas van de Zilverpijlen is nu ook ingegaan op hoe het komt dat hij en de Red Bull Racing-coureur bij elkaar in de buurt vakantie vierden.

Red Bull staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap en Verstappen ziet de voorsprong van Oscar Piastri en Lando Norris in de tussenstand bij de coureurs alleen maar groter worden. Er is van allerlei kanten en vanuit allerlei bronnen een heleboel gezegd over een exitclausule voor Verstappen en of hij de overstap kan maken naar Mercedes, mocht de Nederlander dit willen, ondanks dat zijn contract bij Red Bull nog loopt tot 2028. Maar de veelbesproken transfer lijkt er überhaupt niet meer in te zitten, in ieder geval niet voor het seizoen 2026. Wolff vertelde bij ORF dat Mercedes "door wil gaan met George [Russell] en Kimi [Antonelli]" en dat dat de prioriteit is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft opdracht voor Red Bull voor 2026: "Daar moeten we achter komen"

Toevallig in hetzelfde gebied op vakantie

Tussen de Grands Prix op Silverstone en Spa-Francorchamps had het Formule 1-circus een pauze van drie weken. Verstappen ging op vakantie in Sardinië, maar Wolff was daar ook. Sterker nog, al gauw circuleerden foto's rond van jachten van de twee die naast elkaar stonden in de haven. Geruchten over dat de toekomst van Verstappen bij Mercedes zou liggen, kwamen in een stroomversnelling terecht. Daarnaast waren er nepfoto's gemaakt van Wolff die aan boord zou zijn gestapt van Verstappens privéjet.

"Wat nieuw is, is dat mensen 'fotocollages' maken met vliegtuigen. Dat hebben we nooit eerder gehad", reageerde Wolff bij hetzelfde Oostenrijkse platform. "Dat je vlak bij elkaar op vakantie bent, betekent niet ineens dat je samen gaat werken in de Formule 1. We hebben het altijd met elkaar kunnen vinden. Het gebeurde gewoon dat we onze vakanties in hetzelfde gebied door hebben gebracht."

Gerelateerd