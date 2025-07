De technische reglementen van de Formule 1 gaan op de schop voor het seizoen 2026. Max Verstappen moet een keuze gaan maken tussen Red Bull Racing en Mercedes voor volgend jaar, maar door de introductie van de nieuwe auto's is het lastig te voorspellen wie de beste papieren zal hebben.

De power unit zal simpeler worden om de kosten een beetje te drukken. De geavanceerde MGU-H is vanaf 2026 verleden tijd, maar aan de andere kant gaat het elektrische vermogen van de MGU-K wel een grotere rol spelen. In plaats van 10 tot 20 procent moet de balans tussen elektrisch vermogen en het vermogen van de verbrandingsmotor ongeveer 50-50 worden. Tegelijkertijd wordt de aerodynamica ook anders. De voor- en achtervleugels krijgen ieder een element minder en worden beweegbaar, active aero dus. De auto's worden iets smaller en hopelijk ook iets lichter. Naar verluidt wil de FIA een stop zetten op de zogeheten Venturi-tunnels om het grondeffect te verminderen.

Niemand had dit van McLaren verwacht

"Als je naar de afgelopen reglementen [vanaf 2022] kijkt, denk ik dat niemand had verwacht dat McLaren dit plotseling zou doen", zei Verstappen tegenover onder andere GPFans over de huidige dominantie van het team uit Woking. "Soms kost het even tijd om alles op orde te krijgen. Ik denk dat het bij ons precies andersom was. We hadden alles vanaf het begin van de nieuwe reglementen heel goed voor elkaar. Nu tegen het einde is het echter een beetje een worsteling voor ons geworden. Waarom we niet dezelfde vooruitgang hebben geboekt als sommige andere teams, dat is iets waar we achter moeten komen."

Red Bull zat er bij vorige generatie een beetje naast

"Maar aan de andere kant, '26 is compleet anders en vereist iets compleet anders van de auto", vervolgde de Nederlander. "Bij de vorige generatie auto's [tussen 2017 en 2021] hadden we namelijk het tegenovergestelde. We zaten er in het begin een beetje naast, maar richting het einde hebben we het pas écht laten werken. Dus soms is het ook een beetje lastig om alles uit te leggen: waarom of hoe dingen zo goed of juist gemiddeld zijn."

