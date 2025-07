Yuki Tsunoda zal samen met Max Verstappen hopen dat hij tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van België nieuwe teambaas Laurent Mekies een goede start bij Red Bull Racing kan bezorgen. Tsunoda spreekt van 'een nieuw tijdperk'.

In de preview van Red Bull blikt Tsunoda terug op een wat rustigere periode met twee weekenden zonder race, waarin de Japanner de tijd heeft genomen om zichzelf te resetten. "Ik heb de rustpauze gebruikt om heel hard te trainen en om me mentaal te resetten. Ik wilde me zo goed mogelijk voorbereiden op Spa en ik wilde in een betere conditie zijn, zowel op het mentale als op het fysieke vlak. Ik voel me sterk en scherp, en ik kijk uit naar de volgende twee races voor de zomerstop."

Tsunoda ziet komst Mekies als 'nieuw tijdperk' voor Red Bull

Tsunoda krijgt komend weekend in Spa te maken met een nieuwe teambaas: Laurent Mekies. Tsunoda kent Mekies al van de voorbereiding en de eerste twee raceweekenden van dit seizoen, toen hij nog bij Racing Bulls reed. Voor Tsunoda voelt het alsof Red Bull aan iets nieuws begint. "We beginnen dit weekend aan een nieuw tijdperk voor het team en het zal goed zijn om weer samen te kunnen werken met Laurent. We hebben bij Visa Cash App Racing Bulls al heel fijn samengewerkt en ik weet op welke wijze hij graag werkt en we richten ons volledig op het boeken van progressie en het leveren van de benodigde prestaties."

Tsunoda ziet uitdaging in Spa

Aan alles valt te merken dat Tsunoda met positieve energie richting Spa gaat. Volgens de Japanner is er echter een grote uitdaging, en dat is dat het een sprintweekend is met alleen de training op vrijdag ter voorbereiding. "Dat het een sprintweekend is, maakt het lastig. Maar het werk dat we ter voorbereiding op deze race hebben gedaan, zou ons moeten helpen. En Spa is een leuk circuit dat ons goed zou kunnen liggen."

