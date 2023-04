Vincent Bruins

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de hint gegeven dat het inschrijfgeld voor nieuwe teams verhoogd wordt. De voormalige teambaas van Ferrari denkt dat niemand had verwacht dat de waarde van de koningsklasse zo zou stijgen.

Op dit moment is het inschrijfgeld 200 miljoen dollar volgens het Concordeverdrag dat loopt van 2021 tot en met 2025. De huidige Formule 1-teams zouden echter erop aandringen dat het omhoog moet. Naar verluidt gaat het richting de 600 miljoen dollar voor het Concordeverdrag vanaf 2026.

Niemand had stijging waarde verwacht

"Het proces om een ander team toe te laten, is gelanceerd door de FIA," legde Domenicali uit in een vergadering met investeerders. "In ons bestuur, in het Concordeverdrag, is er een mogelijkheid om het te doen. Maar de evaluatie moet samen worden gedaan om vanuit technisch perspectief, vanuit sportief perspectief en voor de financiële stabiliteit te kijken of een nieuw team waarde toevoegt aan de competitie, aan de sport. En er zullen verschillende meningen zijn. Het inschrijfgeld werd slechts een paar jaar geleden nog op 200 miljoen dollar gezet, omdat op dat moment niemand had verwacht dat de waarde van deze business zo zou stijgen."

Manor werd verkocht voor één pond

"Nu zijn er zoveel [potentiële teams] die mee willen doen," vervolgde de Italiaan. "Er zijn teams die zich veel meer uitspreken dan anderen, sommigen zijn weer veel stiller, maar ze tonen wel echt hun interesse. Zoals altijd in het leven moet iemand die evaluatie maken. En we maken deel uit van dit proces en we zullen het juiste doen op het juiste moment gedurende dit jaar." Liberty Media-CEO Greg Maffei is het met Domenicali eens: "Terug naar het punt van de 200 miljoen dollar. Manor was het elfde team [tot eind 2016]. Net voordat we de grootaandeelhouder werden van F1, werd het onder curatele gesteld in het Verenigd Koninkrijk en werd het verkocht voor één Britse pond. De wereld is ingrijpend veranderd."