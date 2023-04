Vincent Bruins

De Formule 1 investeert een half miljard dollar in de Grand Prix van Las Vegas en Liberty Media-CEO Greg Maffei denkt dat het een goede investering is. Formule 1-CEO Stefano Domenicali verwacht niet dat de races in de Verenigde Staten fans van elkaar weg zullen nemen.

Aankomende november strijkt de koningsklasse voor de derde maal binnen één seizoen neer op Amerikaanse bodem. Na een Grand Prix in Miami in mei en een Grand Prix in Austin in oktober zal F1 voor het eerst sinds 1982 weer in de gokstad racen.

Samenwerking tussen Austin, Las Vegas en Miami

De Formule 1 denkt niet dat de drie Amerikaanse Grands Prix fans van elkaar weg zullen nemen: "Ik zie geen enkele vorm van kannibalisatie," aldus Domenicali. "Iedereen is anders, alles is anders, evenementen zijn anders. Ik zie daar geen probleem." Renee Wilm, CEO van de Grand Prix van Las Vegas, bevestigde dat er gesprekken zijn met Austin en Miami over mogelijke samenwerkingen: "We hebben het gehad over het delen van materiaal en over wat voor activiteiten wel werken en wat niet."

Fans belangrijker dan geld

"We zullen een flinke stroom aan inkomsten creëren, we zullen ook een flinke stroom aan kosten hebben, maar het is belangrijker dat we een geweldige ervaring hebben voor alle betrokkenen in het eerste jaar," vertelde Maffei in een vergadering met investeerders. "Ik denk dat we op de lange termijn veel geld gaan verdienen in Vegas. Ik ben er erg enthousiast over. Ik denk dat we goed gaan verdienen dit jaar. Maar wat veel belangrijker is dan dat is dat we voor een geweldige ervaring zorgen, voor onze coureurs, voor onze klanten, voor onze fans, voor onze kijkers, voor iedereen die erbij betrokken is. Dat is het doel." De Formule 1 en Liberty Media investeren 500 miljoen dollar in het project, maar Maffei denkt dat ze "daar veel voor zullen terugkrijgen".