Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 april 2023 11:53

De Formule 1 strijkt in november voor het eerst neer in Las Vegas voor de derde Amerikaanse race op de kalender. Om de wereldberoemde gokstad in gereedheid te brengen, moet er het nodige worden aangepast. Niet alle inwoners van Las Vegas zijn daar even blij mee.

De Formule 1 strijkt in 2023 maar liefst drie keer neer op Amerikaanse bodem en de laatste toevoeging op de kalender is de Grand Prix van Las Vegas, die eind november gaat plaatsvinden. Nadat we al enkele jaren aanwezig waren op het Circuit of the Americas in Austin, werd dit jaar voor het eerste de Grand Prix van Miami gereden in het steeds gekker van Formule 1 wordende Amerika. De eerste race in Miami viel bij veel coureurs, fans en teams in de smaak en dus kan er inmiddels ook alweer uitgekeken worden naar de Grand Prix van Las Vegas die een tijdje terug trots werd aangekondigd door de koningsklasse.

Veel commotie

Nog voordat er überhaupt één meter is gereden over de strip van de gokstad is er echter al genoeg te doen over de race. Met name de ticketverkoop verloopt met de nodige opmerkelijke zaken, zoals de prijzen an sich en het feit dat de Formule 1 redelijk wat plaatsen verkoopt waar de fan niet eens zicht op het circuit heeft. Ook binnen Las Vegas klinkt er de nodige kritiek. Zo moet het asfalt in de stad aangepakt worden om ervoor te zorgen dat de Formule 1-wagens veilig het circuit op kunnen en er zo geracet kan worden.

Boze mensen

Sommige inwoners van Las Vegas hebben inmiddels de buik alweer vol van alle poespas die bij de Grand Prix komt kijken. "We hebben voor tien jaar getekend. Het eerste jaar gaat dus zorgen voor redelijk wat gedoe, omdat we nog bezig zijn met het leerproces. Daar hoort ook het asfalteren van de weg bij", vertelt Clark County District E Commissioner Tick Segerblom bij KSNV. "Er zijn mensen die van boos zijn om wat er gebeurt. Als het allemaal gelukt is, is dit wat we het beste doen. Er is geen betere plek ter wereld om de Formule 1 te houden dan Las Vegas."