Argentinië hoopt de Formule 1 terug te halen naar Buenos Aires. Plannen voor een comeback van de MotoGP na een complete verbouwing van het Autódromo de Oscar y Juan Gálvez zijn al bevestigd. Maar de volgende stap is dus de koningsklasse, zo laat Hermann Tilke weten.

De F1 Grand Prix van Argentinië is al 21 keer eerder verreden. Het circuit in de hoofdstad van het Latijns-Amerikaanse land heeft een heleboel verschillende lay-outs. In de jaren 50 werd er gereden op baannummer 2 en was het thuisheld Juan Manuel Fangio die vaak domineerde. In de jaren 70 en 80 werd de Grand Prix gehouden op configuratie nummer 9, voordat het circuit werd uitgebreid met een heel snel stuk rondom Lago de Regates, wat nummer 15 werd genoemd. Argentinië keerde midden jaren 90 voor vier seizoenen terug op baannummer 6. Damon Hill, Jacques Villeneuve en Michael Schumacher wisten toen de overwinningen te pakken.

MotoGP in 2027 en daarna Formule 1

De MotoGP reisde in de jaren 60, 80 en 90 af naar Buenos Aires, voordat de Grand Prix van Argentinië voor tweewielers vanaf 2014 op het toen gloednieuwe Termas de Río Hondo werd gehouden. In 2027 keert de MotoGP dus terug op het circuit dat vernoemd is naar de gebroeders Gálvez.

"We hebben een tweefase-plan. Fase 1 is voor de MotoGP in 2027 en fase 2 is voor de Formule 1", onthulde Tilke tegenover de aanwezige media in Buenos Aires. De bekende circuitontwerper is verantwoordelijk voor de verbouwingen. De lay-out van de baan gaat op de schop om bochten als de Vivorita, Cajón, Ombú, Tobogán Traverso, en S de Senna veiliger te maken.

Voor de MotoGP is veiligheidsniveau FIM Grade A en FIA Grade 2 genoeg, maar voor de Formule 1 moet het Autódromo FIA Grade 1 worden. Daar zou een extra 40 miljoen dollar per jaar voor nodig zijn. Daarbij zou het circuit met een halve kilometer verlengd worden bij bocht 14. Desondanks is de organisatie in Buenos Aires er positief over dat ze de Formule 1 kunnen binnenslepen.

© Autódromo de Oscar y Juan Gálvez

