Vincent Bruins

Donderdag 13 april 2023 11:39 - Laatste update: 11:52

Over drie weken begint het weekend van de Grand Prix van Miami, de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap, en dus wordt er al hard gewerkt aan het Miami International Autodrome. Een complete overstroming van het circuit zorgt echter voor problemen.

Vorig jaar werd de eerste Grand Prix op het terrein van het Hard Rock Stadium gehouden. Max Verstappen versloeg toen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz op jacht naar zijn derde van uiteindelijk vijftien overwinningen. Omdat de race wordt gehouden op parkeerplaatsen van het stadion en omdat het circuit een aantal openbare wegen kruist, gaan er meer voorbereidingen aan vooraf vergeleken dan bij een normaal, permanent circuit.

Tot aan knieën in het water

Het zuiden van de staat Florida wordt al meerdere dagen geteisterd door harde regenval. De riolering kan de hoeveelheid water in Miami niet meer aan en dus staan de werknemers die bezig zijn met het preparen van het circuit, tot aan hun knieën in het water. "We onderhouden de bestaande rioleringssystemen, reinigen de inlaten en de constructies, en we gaan ook extra reinigingen uitvoeren aan de injectieputten," vertelde Oscar Gonzalez van de Florida Department of Transportation tegenover Local10 in Miami over de maatregelen die worden genomen om te proberen het wateroverlast te verminderen.

Vliegveld en scholen gesloten

Vandaag, vrijdag, zondag en maandag worden nog meer onweersbuien verwacht. Het vliegveld van Fort Lauderdale dat aan Miami grenst, is ondertussen gesloten evenals een boel scholen in de buurt. Op sociale media verschijnen ook meerdere foto's en video's van mensen die compleet vast komen te staan in hun auto's, omdat die de hoeveelheid water niet aankunnen. "Ik heb nog nooit eerder zoiets gezien als dit," zei een inwoner van Miami tegenover NBC6. Of de overstromingen een impact zullen hebben op het tijdschema van de voorbereidingen van de Grand Prix is nog onbekend.