Donderdag 6 april 2023

J.P. Morgan heeft een manier van geld overmaken ontwikkeld dat gebaseerd is op biometrie. Dat betekent dat je zou kunnen betalen door middel van scans van je gezicht of je handpalm. De Amerikaanse bank JPMorgan Chase zal deze methode testen tijdens het weekend van de Grand Prix van Miami.

De Grand Prix van Miami werd vorig jaar voor het eerst verreden op Miami International Autodrome bij het Hard Rock Stadium, het stadion van NFL-team Miami Dolphins. Vorig jaar wist Max Verstappen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz te verslaan, op jacht naar zijn derde van uiteindelijk vijftien overwinningen in 2022. Het circuit dat weken voor de Grand Prix wordt opgebouwd en daarna weer wordt afgebroken, staat tot en met 2031 op de kalender van de Formule 1.

Hoe werkt het?

Eerst moet een toeschouwer zich hebben geregistreerd in een winkel van JPMorgan Chase, alvorens er contactloos en zonder telefoon, creditcard of pinpas geld kan worden overgemaakt. Na registratie kan een kassamedewerker je eten en drinken of merchandise scannen, voordat er een scan wordt gemaakt van je handpalm of je gezicht. Je lichaam is verbonden aan je bankrekening, dus na die scan heb je meteen afgerekend. Voor de klant zou het de betalingen telefoonvrij, meer privé, veiliger, sneller en eenvoudiger moeten maken. Voor winkeliers en kassamedewerker zou dit proces het vertrouwen tussen hen en klanten moeten verbeteren.

State of the art-technologie

"We zijn verheugd om samen te werken met J.P. Morgan Payments voor deze geweldige en innovatieve technologie," vertelde Ramon M. Peneda, vice-president en CIO van de Grand Prix van Miami. "Formule 1 is trots op baanbrekende oplossingen en state of the art-technologie en de mogelijkheid om deze nieuwe, op biometrie gebaseerde manier van betalen uit te rollen. Het zal de ervaring op het circuit voor onze gasten verbeteren, aangezien ze zullen genieten van een nieuw en sneller afrekenproces. Onze missie bij het Miami International Autodrome is om onze gasten een ervaring te bieden die het beste in de klasse is, en dit aanbod helpt ons om die belofte waar te maken."