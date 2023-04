Vincent Bruins

Donderdag 6 april 2023 09:37 - Laatste update: 09:46

Na de chaos in de slotfase van de Grand Prix van Australië afgelopen zondag ontstonden er discussies over de staande herstarts en of het wel verstandig is om die te doen na een rode vlag-situatie. Christijan Albers, voormalig coureur van Minardi, Midland en Spyker, is een voorstander van de staande herstarts.

Kevin Magnussen crashte vier ronden voor het einde van de Formule 1-race op het circuit van Albert Park en de wedstrijdleiding besloot om de Grand Prix stil te leggen door middel van rode vlaggen. Dat betekende dat er een staande herstart zou komen. Bij deze herstart werd Nyck de Vries van achteren aangereden door Logan Sargeant, terwijl Alpine-teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon elkaar raakten en een flinke impact in de muur meemaakten. Fernando Alonso werd in de rondte getikt door landgenoot Carlos Sainz, en Sergio Pérez en Lance Stroll vonden het gras en de grindbak.

Staande herstarts zorgen voor reuring

"Ik ben daar een voorstander van," zo opent Albers in de Telegraaf Formule 1-podcast over staande herstarts. "Ik vind het juist altijd spectaculair. Het zorgt ervoor dat zo'n race echt reuring krijgt, dat je echt gevechten kan krijgen, dat iedereen die geen kans heeft, weer een kans kan creëren, want laten we eerlijk zijn, voor ons is het allemaal heel gaaf dat Max Verstappen onverslaanbaar is en dat hij voorop weg kan rijden, maar dat maakt de race stiekem ook wel heel erg saai. Als je dan zo'n situatie krijgt, waarbij het hele veld weer bij elkaar komt en dat je dan weer zo'n startfase krijgt... Het mooiste van de Formule 1-race vind ik altijd de start."

Banden ook achter Safety Car niet op temperatuur

"Dat is echt waar de sensatie is en waar het gebeurt en waar iemand die niet zo'n goede kwalificatie heeft, toch nog een mogelijkheid kan creëren om plaatsen te winnen," vervolgt de 43-jarige. "Ik vond [de staande herstarts] niet meer dan normaal en ik vond het mooi om te zien." Albers ziet geen voordelen in rollende herstarts achter de Safety Car: "Het probleem is sowieso dat de Safety Car altijd te langzaam rijdt. De Safety Car kan niet hetzelfde tempo rijden als een Formule 1-auto en zoals de Formule 1-coureurs zouden willen om de banden op temperatuur te krijgen. Het beste is dan toch zo'n staande herstart. Ik vind het de mooiste regel die er is."