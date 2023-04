Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 19:12

Christijan Albers is van mening dat Max Verstappen in zijn eigen kampioenschap rijdt. De voormalige winnaar in de DTM en coureur in de Formule 1 vindt het wel mooi dat het veld achter Red Bull zo dicht bij elkaar zit.

Verstappen is bezig aan een tot nu toe vrij dominant seizoen. De Nederlander was onverslaanbaar in de seizoensopener in Bahrein. Een uitvalbeurt in het tweede gedeelte van de kwalificatie in Saoedi-Arabië stopte hem niet om nog een podium te pakken in een prachtige inhaalrace. Hij werd tweede achter teamgenoot Sergio Pérez. Afgelopen zondag wist hij de Mercedessen en Aston Martins te verslaan in Australië op jacht naar een tweede overwinning in drie Grands Prix in 2023.

Twee verschillende kampioenschappen

"Het probleem dat we nu hebben: we hebben het Max-kampioenschap, en we hebben het Formule 1-kampioenschap," zo legde Albers lachend uit in de Telegraaf Formule 1-podcast. "Dit zijn gewoon twee verschillende kampioenschappen. Je hebt gewoon het kampioenschap van Max, die rijdt gewoon weg, die rijdt pole position, het is allemaal klaar. En dan heb je nog het Formule 1-kampioenschap en daar gaat het echt alleen maar over Mercedes, Aston Martin, Ferrari en dat veld zit mooi dicht bij elkaar. Dan heb je nog eens een keer het geluk dat Pérez het een beetje verprutst. Dan krijg je nog een beetje een leuke situatie door het seizoen heen over wie voor de tweede positie gaat in het wereldkampioenschap, zoals we gehad hebben met [Charles] Leclerc [vorig jaar], en dan zal je zien dat hij het misschien weer niet voor elkaar krijgt."

Teveel aandacht voor Ricciardo

"Max mist wel echt iemand naast hem die ook echt gas kan geven," vertelde de voormalige coureur van onder andere Minardi en Spyker verder. "Dat vind ik soms wel jammer, maar aan de andere kant geeft het ook veel rust bij Max en dan denk ik dat er bij hem als coureur veel meer uitkomt." Ook vindt Albers dat er tijdens het weekend in Melbourne veel te veel aandacht ging naar Daniel Ricciardo die aanwezig was als derde coureur van Red Bull: "Het lijkt wel alsof ze zo snel mogelijk willen vergeten wat voor slechte seizoenen hij gedraaid heeft bij McLaren."