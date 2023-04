Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 17:24

Max Verstappen mocht afgelopen zondag vanaf pole position vertrekken in de Grand Prix van Australië. De Nederlander verloor twee plekken aan George Russell en Lewis Hamilton in de openingsronde. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner complimenteert hem met het geduld dat hij toen toonde.

Verstappen werd in bocht drie ingehaald door Hamilton. Het was een actie waar na de race op het circuit van Albert Park nog wat woorden over gewisseld werden. De regerend wereldkampioen vond namelijk dat hij teveel naar buiten was gedrukt door de Brit. Uiteindelijk zou hij in ronde twaalf Hamilton terugpakken en de leiding overnemen. Russell was toen al een aantal posities gezakt door een pit stop.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen niet eens met wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding achtte geen verder onderzoek naar de inhaalactie van Hamilton noodzakelijk, maar Verstappen had een andere kijk op de zaak: "Vanuit mijn oogpunt: ik probeerde contact te vermijden. In de reglementen staat tegenwoordig heel duidelijk wat er is toegestaan als je aan de buitenkant zit, maar dat werd duidelijk niet nageleefd," zo klonk het na afloop. "Maar dat is oké, we hadden goede snelheid en we hebben hem alsnog ingehaald. Het is wel iets waar voor de volgende races naar gekeken moet worden."

OOK INTERESSANT: Verstappen weerlegt verdachtmakingen: "Was niet nodig om op de limiet te rijden"

Mercedes agressief

"Het is duidelijk dat Max Lewis moest passeren," vertelde Horner tegenover de aanwezige media in Melbourne. "De twee Mercedessen waren namelijk snel bij de start, ze waren erg agressief in de eerste ronde, maar Max toonde veel geduld door er niet echt in verwikkeld te raken. George had een megastart en hij dook aan de binnenkant van Max in de eerste bocht." Verstappen zat vervolgens niet echt op de juiste lijn voor bocht twee. "En toen kwamen Fernando [Alonso] en Lewis op hem af en Lewis stormde als een raket bocht drie in. Nogmaals, ik vond dat hij veel geduld toonde door uit de weg te gaan."