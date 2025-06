Max Verstappen moet het dit weekend doen zonder de instructies van zijn trouwe race-engineer, Gianpiero Lambiase. Hij wordt vervangen door Simon Rennie in Oostenrijk. Wie is deze Rennie precies?

In de Formule 1 speelt een race-engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Helder communicatie

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste met de engineer op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Wie is Simon Rennie?

Dit weekend zal dan naar alle waarschijnlijkheid het gemis van Lambiase in Verstappen zijn oor groot zijn. De Italiaans-Britse engineer - die door privéomstandigheden verstek moet laten gaan - wordt vervangen door Simon Rennie. De grote vraag is echter: wie is deze Rennie? Deze Engelsman, geboren op 29 april 1980, loopt alweer aardig wat jaartjes mee in de koningsklasse en momenteel gaat hij als Group Leader of Simulation Engineering bij Red Bull Racing door het leven. In het verleden werkte hij onder meer met Fernando Alonso en Kimi Räikkönen. Met laatstgenoemde vormde Rennie onbedoeld één van de meest bijgebleven boardradio's uit de geschiedenis van de sport. Nadat hij hem vertelde over het gat naar Alonso op plek twee, reageerde Kimi de iconische woorden: "Leave me alone. I know what to do."

Veel ervaring

Nadat hij bij Renault genoeg gezien had, besloot hij voor zijn kansen te gaan voor het steeds groter en succesvoller wordende Red Bull Racing. Hij werkte een jaartje samen met Mark Webber, alvorens hij met Daniel Ricciardo aan de slag ging. In 2019 verdween hij van de grid en ging hij in de fabriek aan de slag, al kwam hij snel weer aan de pitmuur te zitten om daar met Alex Albon te gaan werken. Toen Sergio Pérez gepresenteerd werd, was zijn rol als race engineer voorlopig gedaan. Dit weekend maakt hij echter zijn kortstondige rentree naast niemand minder dan Max Verstappen. Hoewel Verstappen hem nooit als engineer heeft gehad, zullen de twee wel bekend zijn met elkaar wegens het werk in de simulator op de fabriek.

