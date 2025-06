Max Verstappen had er zichtbaar genoeg van tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend op de Red Bull Ring. Opnieuw kreeg hij vragen voorgeschoteld over zijn strafpunten en het risico op een schorsing.

Max Verstappen kreeg bij het incident met George Russell in Barcelona drie strafpunten. In totaal heeft hij er nu elf. In de Formule 1 word je geschorst als je binnen twaalf maanden twaalf strafpunten haalt. Verstappen moet daarom heel voorzichtig zijn tijdens het sprintweekend in Oostenrijk, want pas op 30 juni verdwijnen er weer twee strafpunten. Tot die tijd kan hij zich geen enkel foutje veroorloven, anders mag hij de volgende race niet meedoen. Nu kreeg hij wéér vragen om een mogelijke schorsing.

Verstappen ontploft tegenover journalist

“Maak je een grapje? Is dit een val? Ik krijg deze vraag nu al weken en heb niets toe te voegen aan vorige antwoorden”, reageerde de Nederlander kortaf tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Ook op vragen over het strafpuntensysteem hield Verstappen zich op de vlakte. “Laat ik daar ook maar niets over zeggen, want ik wil niet riskeren dat ik een strafpunt krijg door mijn antwoord”, zei hij met een glimlach, maar duidelijk geërgerd.

