Ronde elf van het wereldkampioenschap Formule 1 is aangebroken, en het strijdtoneel is dit weekend de Red Bull Ring in Oostenrijk. De teams maken zich op voor bekend terrein, maar hoe laat gaat het spektakel vandaag van start?

Oscar Piastri is nog altijd de leider in het wereldkampioenschap met 198 punten. Nummer twee, Lando Norris, viel in Canada uit na een botsing en bleef daardoor steken op 176 punten. Max Verstappen bezet de derde plek met 155 punten, en George Russell heeft er inmiddels 136 achter zijn naam staan. Ook in het constructeursklassement is het McLaren dat bovenaan staat met 374 punten. De strijd om P2 lijkt dan ook vooral interessant te worden. Mercedes bezet die plek met 199 punten, en Ferrari heeft er slechts zestien minder. Red Bull staat op P4 met 162 punten.

Artikel gaat verder onder video

Hoe laat begint het raceweekend in Oostenrijk?

Het spektakel gaat vrijdag van start, en om 13:30 uur zal de eerste vrije training op de Red Bull Ring van start gaan. McLaren en Ferrari hebben aangekondigd dat zij een rookie zullen inzetten, en dat gebeurt allemaal tijdens die eerste oefensessie. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede vrije training.

Vrijdag 27 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 28 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 29 juni

Grand Prix van Oostenrijk: 15:00 uur

Gerelateerd