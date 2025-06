Robert Doornbos verwacht dat het in Oostenrijk zal gaan tussen Oscar Piastri, Max Verstappen en George Russell. Lando Norris? Die ligt volgens de analist nog in de foetushouding op de bank.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Oostenrijk, waar aanstaande zondag de elfde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Het sprintraceweekend in Spielberg is de thuisrace voor Red Bull Racing, en daarnaast traditiegetrouw een feestje voor Nederlandse supporters. Ieder jaar trekken er tienduizenden fans in het oranje richting het circuit, met name om Max Verstappen aan te moedigen. Het is echter nog even de vraag of Verstappen in staat is om mee te vechten om de podiumplaatsen, omdat de onderlinge verhoudingen in de kop van het veld - op Mclaren na - erg wisselvallig zijn.

Norris in foetushouding op de bank

Wie er mee gaan doen om de knikkers? "Oscar [Piastri], Max en George [Russell] op het podium", voorspelt Robert Doornbos in gesprek met GPFans. "Die drie jongens zitten heel goed in hun vel. De auto's zijn op hun eigen manier sterk. Ik denk dat Lando nog steeds met zijn duim in zijn mond in de foetushouding op de bank ligt. Dat is verschrikkelijk, wat daar in Canada gebeurde."

Mentale veerkracht

De analist doelt daarmee op de crash van Norris in Canada, maar ziet ook kansen voor de Brit om hier beter uit te komen: "Als topsporter kan je je ook op die manier onderscheiden, met hoe snel je daar overheen komt. Mentale verkracht. Het was verschrikkelijk. In een jaar waarin je voor het kampioenschap kan strijden, kan je je dat niet permitteren. En het was niet zijn eerste fout dit jaar. Lando heeft het zwaar."

