Helmut Marko stelt dat hij tot zijn contract bij Red Bull Racing afloopt, wat eind 2026 zal zijn, zal proberen de tweede coureur naast Max Verstappen juist te krijgen. Yuki Tsunoda, Isack Hadjar en Liam Lawson wachten allemaal op de beslissing, een beslissing waarvan Marko het moment nu heeft aangekondigd.

In gesprek met Kleine Zeitung gaat Marko in op zijn eigen toekomst bij Red Bull. "Mijn contract loopt tot eind 2026. Op dit moment ligt de focus op het terugbrengen van het team naar winst. Veel daarvan hangt af van de technologie, ook al hadden we een tegenslag met onze pitstops. Maar dat was begrijpelijk; de laatste paar stops werkten en onze strategie was weer goed." Wat hieruit duidelijk wordt, is dat Marko nog steeds bezig is met het verbeteren van Red Bull. Daarbij ligt de focus ook op de tweede coureur, die het - wie het ook is - lastig heeft naast de Nederlander. "Alles moet 100 procent goed zijn om een kans te maken tegen McLaren. Maar dat is niet makkelijk, want we hebben praktisch maar één coureur. En het maakt niet uit wie je kiest: sinds 2016, sinds Max in de auto zit, is elke tweede coureur vroeg of laat met pensioen gegaan, uitgevallen of verpletterd door Max."

Situatie andere coureurs Red Bull

Zowel Isack Hadjar als Yuki Tsunoda en Liam Lawson hebben een aflopend contract waar Red Bull beslissingen over moet nemen. Voor 2026 is het tweede stoeltje naast Verstappen nog niet ingevuld, terwijl er ook nog niks is besloten over de twee stoeltjes bij Racing Bulls, waarop naast de drie genoemde coureurs ook Arvid Lindblad nog zeker kans maakt. Marko stelt dat er na de zomerstop knopen door worden gehakt: "We maken het seizoen rustig af en na de zomerstop gaan we nadenken. We hebben ook contracten met Liam Lawson en Yuki Tsunoda die we voor de lange termijn kunnen verlengen."

