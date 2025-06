In een exclusief interview met Listofsweepstakescasinos.com heeft Riccardo Patrese, voormalig coureur in F1, zijn visie gegeven over de toekomst van Max Verstappen. Patrese, zelf zes keer een Grand Prix-winnaar, is onder de indruk van de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen en denkt dat een transfer realistisch is. Patrese denkt dat de Nederlander zou profiteren van een overstap naar Aston Martin, zoals ook Adrian Newey deed.

Aston Martin wordt steeds vaker genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van de coureur van Red Bull, vooral als het team met Newey en Honda ineens competitief is. Volgens Patrese is Verstappen uniek in het feit dat hij kan winnen zonder de beste auto te hebben, iets wat hem in het rijtje plaatst van grootheden als Michael Schumacher en Ayrton Senna. De goede relatie die de Limburger met Newey heeft, kan volgens Patrese een doorslaggevende factor zijn om naar Aston Martin te vertrekken als Verstappen besluit Red Bull te verlaten. De Nederlander heeft het dit seizoen lastiger door een mindere auto, maar won toch al races in Japan en Imola.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen doet oproep aan 'Orange Army' richting Oostenrijk: 'Dat is altijd geweldig'

Toekomst Verstappen in F1

Toch vindt Patrese de toekomst van de Limburger in F1 lastig te voorspellen, maar weet hij wel zeker dat er altijd een plek voor de Nederlander zal zijn in de koningsklasse. Hij denkt echter dat de keuze van Verstappen op Aston Martin gaat vallen. "Hij heeft namelijk een goede band met Adrian [Newey] en geld is voor Aston Martin geen probleem. Mocht hij Red Bull willen verlaten, dan zou dit zeker de beste optie zijn." Toch sluit Pratese een langer verblijf bij Red Bull niet helemaal uit. "Hij heeft meer informatie over de motoren voor volgend jaar. Misschien kan hij bij Red Bull blijven en kijken hoe het in het eerste jaar met de nieuwe auto gaat. Ik denk namelijk dat hij op elk moment een andere plek kan vinden. Op dit moment wil iedereen Verstappen immers wel hebben."