Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 april 2023 12:45

Het is inmiddels al bijna zo'n anderhalf jaar geleden dat Max Verstappen de wereldtitel pakte ten faveure van Lewis Hamilton. Het 'bestelen' van de Brit, zoals sommige fans het noemen, zit echter nog altijd totaal niet lekker bij de Hamilton-fans en dus is een petitie om Hamilton zijn achtste titel te geven weer nieuw leven in geblazen.

Het is toch alweer even geleden dat Verstappen op controversiële wijze zijn eerste wereldtitel te grazen nam in Abu Dhabi. Na de crash van Nicholas Latifi vlak voor het einde van de Grand Prix ging het allemaal snel. De safety car ging naar buiten zodat de marshals aan de slag konden. Ondertussen was Verstappen naar binnen gedoken voor nieuwe softs, terwijl concurrent Hamilton buiten bleef. Uiteindelijk gaf wedstrijdleider Michael Masi met nog één ronde te gaan groen licht om de race te hervatten. De rest is geschiedenis en Verstappen pakte de titel.

Artikel gaat verder onder video

Petitie

Later gaf de FIA aan dat er inderdaad niet helemaal volgens de juiste procedures gehandeld was door Masi en verdween de Australiër uit zijn functie. De wereldtitel van Verstappen bleef echter intact, al was dat voor een hoop Hamilton-fans moeilijk om te verkroppen. Vlak na de race in 2021 werd er dan ook een petitie in het leven geroepen om Hamilton zijn titel terug te geven. De petitie werd destijds door tienduizenden mensen ondertekend, maar verder werd er niks mee gedaan.

Nieuwe handtekeningen

De afgelopen dagen wordt er echter weer wat olie op het vuur gegooid over de dramatisch verlopen race in Abu Dhabi, zo claimde Peter Windsor dat race in De Emiraten gemanipuleerd werd en Hamilton zijn achtste titel verdient. Ook op Twitter is er door een aantal oproepen van boze Hamilton-fans weer momentum gekomen in de petitie die destijds werd gestart. Door de oproep van de fans is de petitie de afgelopen dagen weer veelvuldig ondertekend, waardoor men bijna richting de 80.000 handtekeningen gaat. Of er echter ook iets mee gedaan gaat worden, is natuurlijk behoorlijk twijfelachtig.

Lewis was robbed. Time to right this wrong.

Let's get this done for our 8x WDC @LewisHamilton



„F1 motorsport spectators : Overturn the decision of the Abu Dhabi Grand Prix. Lewis should be the winner.” - Sign the Petition! https://t.co/aJHCrlnlVX via @ChangeGER — Hadi (@I_Am_Hadiii) April 11, 2023

Lewis was up by 10+ seconds and was robbed. Time to right this wrong. Sign it

F1 motorsport spectators : Overturn the decision of the Abu Dhabi Grand Prix. Lewis should be the winner. - Sign the Petition! https://t.co/inMbv4MnGg via @Change — hanuman1522 (@DarrenT53928067) April 11, 2023

Sign the petition, it would be worth it to never hear 'Lewis should have pitted for tyres' again, from the experts 😂

F1 motorsport spectators : Overturn the decision of the Abu Dhabi Grand Prix. Lewis should be the winner. - Sign the Petition! https://t.co/ioiciPTzGN @UKChange — Dean Costello (@DeanJCostello) April 10, 2023

We all know Lewis was robbed.



F1 motorsport spectators : Overturn the decision of the Abu Dhabi Grand Prix. Lewis should be the winner. - Sign the Petition! https://t.co/sfJlz0Jffp via @Change — . (@F1tingz) April 10, 2023