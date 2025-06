Afgelopen jaar liet Max Verstappen in São Paulo zien dat hij in de regen nog altijd over iets extra’s beschikt. De Nederlander pakte de zege, terwijl er toch wel wat druk op de ketel stond. Achteraf gezien was dit misschien wel de race waarin het kampioenschap werd veiliggesteld.

Verstappen begon de wedstrijd in Brazilië vanaf P17, als gevolg van een ongelukkig getimede rode vlag tijdens de kwalificatie. Hij moest dus vanuit de achterhoede komen, maar de weersomstandigheden werkten in zijn voordeel. De viervoudig wereldkampioen wist zestien collega’s in te halen en pakte zo een belangrijke overwinning.

Spanning zat er in

In FORMULE 1 Magazine blikt hij terug op de race, waarbij hij aangeeft dat hij op dat moment niet echt doorhad dat het een kunststukje was. "Nee, niet tijdens de race. Ook niet omdat de spanning in het kampioenschap zo hoog was", zo lag de druk er vol op. Verstappen kon zich geen fout veroorloven, maar die kwam er dan ook niet: "Ik kon me geen fout veroorloven. Ik kijk niet altijd alle races helemaal terug, maar deze heb ik later thuis in Monaco wel helemaal bekeken." Niet alleen om zijn eigen prestaties te bekijken, ook om te zien wat er allemaal bij de rest gebeurde: "Ook omdat je als coureur tijdens de race zelf niet alles meekrijgt van wat er om je heen gebeurt." Toch gaat Verstappen niet zomaar voor de televisie zitten om een race terug te kijken. Hij doet dat op zijn eigen manier: "Of in de simulator, zo heb ik hem opnieuw bekeken," aldus Verstappen.

