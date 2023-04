Lars Leeftink

Volgens Guenther Steiner, teambaas van Haas, is het geen goed idee om de regels aan te passen omdat Red Bull Racing nu de Formule 1 aan het domineren is. Het was iets waar Mercedes een paar jaar geleden ook mee te maken kreeg.

Het hielp echter niet echt. Van 2014 tot en met 2020 domineerde Mercedes de sport en liet het Red Bull en Ferrari met Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas achter zich. Deze dominantie werd in 2021 door Max Verstappen en Red Bull doorbroken, waarna het nieuwe tijdperk - dat begon in 2022 - tot nu toe gedomineerd wordt door Max Verstappen en Red Bull. Door deze dominantie wordt de roep om regelwijzigingen ook automatisch groter.

Red Bull dominant

In 2022 liet Verstappen met Red Bull na een matige start - twee uitvalbeurten en 46 punten achterstand op Charles Leclerc na drie races - geen spaan heel van de concurrentie. Hij won een recordaantal races en scoorde een recordaantal punten op weg naar zijn tweede kampioenschap op rij. Na de dominante start van het team in 2023 (drie zeges na drie races) vragen zeker fans zich hardop af of de FIA niet moet ingrijpen om het weer spannender te maken, iets wat de teambazen van de concurrentie op de achtergrond wellicht ook zullen hopen. Steiner, die met Haas in de middenmoot bivakkeert, is van mening dat dit niet nodig is.

Steiner over Red Bull

Tegenover Autosport zegt Steiner dat de voorsprong van Red Bull niet door de regels komt en dat de Formule 1 niet op zoek moet gaan naar regelwijzigingen om het team minder sterk te maken. "De show komt op de tweede plek, maar ik denk dat het zichzelf wel rechttrekt. We hebben hoe dan ook een goede race vooraan met Checo en Max, die zorgen zelf wel voor de vonken en de show. Je kan de regels daar niet de schuld van geven: als iemand het beter doet dan de rest, dan verdienen ze het om dat voordeel te hebben."