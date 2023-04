Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Maleisië is al sinds 2017 van de kalender verdwenen en de race behoorde doorgaans bij de fans tot één van de favoriete Grands Prix. Voorlopig hoeven we er echter ook niet op te rekenen dat de race in Sepang op korte termijn gaat terugkeren.

De Grand Prix van Maleisië stond van 1999 tot en met 2017 op de kalender. De race op Sepang was over het algemeen een garantie op spektakel. Door de verraderlijke en wisselende omstandigheden in Maleisië was het vaak lastig voorspellen wat het weer zou gaan doen en dat leverde met enige regelmaat bijzondere races op. De laatste editie in 2017 werd gewonnen door Max Verstappen, alvorens we Sepang van de kalender zagen verdwijnen.

Update over Grand Prix

Hoewel de race dus alweer zes jaar verdwenen is, blijven fans hopen dat de Grand Prix terugkeert op de kalender. Daar hoeven we voorlopig echter niet op te rekenen als we Hannah Yeoh - de minister van sport in Maleisië - moeten geloven. "De Formule 1 is ontzettend duur. We moeten eerst op twintig miljoen wachten van de regering zodat we het circuit kunnen upgraden. Als we een Formule 1-race konden organiseren, hadden we dat allang gedaan", stelt Yeoh tegenover The Vibes.

Noodzakelijke reparaties

De 44-jarige dame vervolgt: "Op dit moment kunnen we het ons niet veroorloven om de races te organiseren. Al het geld dat we hebben, zullen we nu gebruiken voor noodzakelijke reparaties." Ondertussen wordt er door de regering dus wél gewerkt aan het verbeteren van het circuit in Sepang, zodat er door klassen als de Porsche Carrera Cup op 27 april wél gereden kan worden. De Formule 1 keert in ieder geval voorlopig niet terug.