Het Sepang International Circuit zou over een paar jaar wel eens terug kunnen keren op de F1-kalender. De laatste race was tijdens het seizoen 2017, maar hier zou snel verandering in kunnen komen.

Dit weet Reuters woensdag te melden. Het is het volgende gerucht in een periode waarin er veel geruchten zijn en er veel nieuws is omtrent nieuwe circuits in F1. Op basis van drie bronnen stelt Reuters dat er door Petronas, sponsor van Mercedes en naamgever van het circuit in Sepang, een poging wordt gewaagd om de race weer op de kalender te krijgen. Dit was een doel dat de afgelopen jaren vanwege financiële problemen niet mogelijk was. De race verdween van de kalender vanwege teleurstellende kaartverkoop, waardoor het evenement niet langer rendabel was. Er zou nu een poging gewaagd worden om de race vanaf 2026 weer op de kalender terug te krijgen. Petronas is sinds oktober naamgever van het circuit in Sepang en zou tijdens een vergadering aangegeven hebben dat het de Formule 1 terug wil halen naar Maleisië.

Historie GP Maleisië

De eerste Grand Prix ooit in het Aziatische land was in 1999, gewonnen door Ferrari-coureur Eddie Irvine. Vooral Michael Schumacher (drie zeges), Fernando Alonso (drie zeges) en Sebastian Vettel (vier zeges) zijn erg succesvol geweest op het circuit in Sepang. De laatste race, in 2017, werd gewonnen door niemand minder dan Max Verstappen. De Nederlander won vanaf P3 de race door Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo namens Red Bull Racing op meer dan tien seconden te rijden. Het was toen de tweede zege in zijn carrière, na zijn zege tijdens de historische 2016 Grand Prix van Spanje. Een terugkeer zou ook voor Verstappen dus speciale herinneringen oproepen.

Geruchten omtrent circuits

Het wemelt in 2024 van de geruchten omtrent nieuwe circuits die in de toekomst de koningsklasse kunnen gaan versterken. Een reden hiervoor zou het Concorde Agreement kunnen zijn, dat tot en met het seizoen 2025 geldig is. Hierin staat dat het maximale aantal races in een seizoen 24 is, een aantal dat F1 vanwege de wereldwijde interesse in de sport en het aanbod aan Grands Prix wil vergroten. Mocht dit gebeuren, dan is er plek voor wat meer races op de kalender. De Grand Prix van Madrid is al aangekondigd voor 2026, terwijl er geruchten zijn omtrent een race in Osaka en Zanzibar (eiland in Tanzania), F1 zelf handelsmerken heeft aangevraagd voor een Grand Prix in Chicago en nu dus tevens Maleisië een poging wil wagen om in 2026 weer op de kalender te staan.