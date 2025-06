Thierry Vermeulen sluit een gastoptreden van Max Verstappen in de DTM niet uit, al verwacht hij dat de viervoudig wereldkampioen zich voorlopig liever blijft richten op het Formule 1-kampioenschap. Verstappen is de laatste tijd regelmatig te zien in de GT3-wagen van Verstappen.com Racing, wat de speculaties over een mogelijke overstap naar GT-racen flink heeft aangewakkerd.

Vorige maand verscheen Verstappen onder het pseudoniem Franz Hermann op de Nordschleife, wat veel reacties opriep. Ook sloeg de Nederlander vorige week de première van de Formule 1-film over, om opnieuw plaats te nemen achter het stuur van een GT3-wagen. Verstappen heeft zelf aangegeven graag deel te willen nemen aan langeafstandsraces, mits dit te combineren valt met zijn Formule 1-verplichtingen.

Gastoptreden Verstappen in DTM?

Bij Motorsport-Total gaat Vermeulen, die zelf uitkomt voor het Emil Frey-team, dat racet onder de vlag van Verstappen.com Racing, in op de uitstapjes van de Red Bull-coureur. Een invalbeurt in de DTM acht hij niet direct waarschijnlijk: “Dat is moeilijk te zeggen. Hij is nog niet op het punt dat hij echt naar kampioenschappen of specifieke races kijkt. En ik denk dat hij ook echt geniet van langeafstandsraces.” Toch wil Vermeulen niets uitsluiten. “De focus ligt momenteel duidelijk op de Formule 1 en op presteren daar. Maar wie weet? Hij is nog steeds erg jong,” aldus Vermeulen.

This week Max Verstappen has tested a GT3 at Spa and released Franz Hermann merch.



Bro, stop waiting. Come join the party.



📸 tomrensonnet, verstappen pic.twitter.com/2HRBW2pLXX — Only Endurance (@onlyendurance) June 20, 2025

