Max Verstappen besloot om de première van de Formule 1-film in New York over te slaan om tijd door te brengen met de pasgeboren kindje. Echter zagen we later beelden langskomen dat Verstappen gewoon achter het stuur gekropen was op Spa-Francorchamps. Allard Kalff kan er wel van genieten.

Dat Verstappen weinig op heeft met de glitter en glamour rondom de Formule 1, dat weten we inmiddels wel. Enkele weken geleden mochten de coureurs op een speciaal evenement de nieuwe F1-film al bewonderen. Verstappen liet, samen met Lance Stroll, destijds al verstek gaan. Even later legde hij uit waarom: "Ik heb FOM ruim van tevoren laten weten dat ik die avond niet aanwezig zou zijn. Ze wisten ervan. Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen. Het was ook geen verplicht evenement, het was gewoon mijn privétijd. En die privétijd breng ik het liefst thuis door, vooral omdat je in de Formule 1 al zo vaak van huis bent."

Artikel gaat verder onder video

Spa

Na het Formule 1-weekend in Canada vloog vrijwel het gehele circus gezamenlijk richting New York, waar de grote première van de gloednieuwe film F1: The Movie op maandagavond Nederlandse tijd plaatsvond. Verstappen liet al weten dat hij - als één van de enige coureurs - wederom niet aanwezig zou zijn. De grote vraag was dan: waar was Verstappen dan wel? Later kwamen we erachter dat Verstappen op dinsdag zijn comeback als Franz Hermann maakte. Enkele weken geleden zorgde zijn debuut als Franz Hermann op de Nordschleife voor een hoop commotie. Dit keer keerde hij terug op Spa-Francorchamps in zijn Verstappen.com Aston Martin GT3-auto.

Kindje Verstappen

Bijzonder wel, want Verstappen zelf liet weten om de première in New York over te slaan om tijd door te brengen met zijn kindje. Dat kindje, bleek dus zijn GT3-wagen te zijn, zo wordt tijdens In de Slipstream opgemerkt. Kalff vindt dat het allemaal prima moet kunnen wat Verstappen uitspookt. "Hij moet lekker doen wat hij wil, lekker rijden en gewoon gas erop. Het voordeel van een dagje Spa is dat hij naar zijn moeder kan. Kind mee, kan eventueel naar zijn moeder en hij is in de avond ook weer gewoon thuis", zo besluit de analist.

Gerelateerd