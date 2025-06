Max Verstappen heeft dit seizoen al twee teamgenoten gehad en zou volgens de geruchten al een beetje rekening moeten houden met een derde. Isack Hadjar maakt indruk bij zusterteam Racing Bulls en heeft zich uitgesproken over een toekomst naast Verstappen bij Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda heeft het namelijk lastig om de RB21 echt onder de knie te krijgen, iets wat Liam Lawson begin 2025 ook al had. Verstappen rijdt eigenlijk al twee seizoenen alleen voorin tegen de auto's van McLaren en inmiddels ook Mercedes, iets waar Red Bull graag verandering in wil brengen. Tegenover F1TV wordt Hadjar geconfronteerd met het feit dat Tsunoda het lastig heeft naast Verstappen en zijn naam wordt genoemd als mogelijke vervangen mocht Tsunoda het niet op de rails krijgen. "Het is een beetje beangstigend. Ik heb nu niet het gevoel dat ik daar al klaar voor ben. Ik heb pas tien Grands Prix gereden."

Hadjar ziet dat teamgenoten Verstappen het lastig hebben

Waarom lijkt Hadjar het 'beangstigend' om teamgenoot van Verstappen te zijn? Niet alleen om Verstappen zelf, maar ook om de historie van de teamgenoten naast hem. "Het lijkt wel ingewikkeld te zijn, want Yuki Tsunoda en Liam Lawson zijn allebei uitstekende coureurs." Daarna herhaalt Hadjar weer dat hij zelf van mening is dat hij er nog niet klaar voor is, iets wat hij aan het begin van het weekend in Canada ook zal zei. Toch zou hij de uitdaging niet uit de weg gaan mocht het ervan komen. "Ik ben er zeker nog niet klaar voor, maar als ze me bellen, sta ik er altijd voor open."

Hadjar benieuwd hoe het is naast Verstappen

Vervolgens krijgt het enthousiasme en de nieuwsgierigheid toch ook bij Hadjar de macht over zijn gedachte. "Ik ben ook wel nieuwsgierig natuurlijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe het zou gaan. Ik zou graag willen weten hoe hoog het hoogste niveau is, met Verstappen in de andere auto." Als Hadjar blijft presteren zoals hij nu doet, lijkt hij die kans op korte termijn (bij Red Bull of een ander topteam) wel te gaan krijgen.

