Max Verstappen maakte enkele weken geleden groot nieuws door - vermomd als Franz Hermann - een test te rijden op de Nordschleife in Duitsland. Terwijl zijn collegacoureurs aanwezig waren in New York voor de F1-première, keerde Franz Hermann terug voor een rit op Spa-Francorchamps.

Dat Verstappen weinig op heeft met de glitter en glamour rondom de Formule 1, dat weten we inmiddels wel. Enkele weken geleden mochten de coureurs op een speciaal evenement de nieuwe F1-film al bewonderen. Verstappen liet, samen met Lance Stroll, destijds al verstek gaan. Even later legde hij uit waarom: "Ik heb FOM ruim van tevoren laten weten dat ik die avond niet aanwezig zou zijn. Ze wisten ervan. Ik wilde gewoon meer tijd thuis doorbrengen. Het was ook geen verplicht evenement, het was gewoon mijn privétijd. En die privétijd breng ik het liefst thuis door, vooral omdat je in de Formule 1 al zo vaak van huis bent."

Verstappen landt in België

Na het Formule 1-weekend in Canada vloog vrijwel het gehele circus gezamenlijk richting New York, waar de grote première van de gloednieuwe film F1: The Movie op maandagavond Nederlandse tijd plaatsvond. Verstappen liet al weten dat hij - als één van de enige coureurs - wederom niet aanwezig zou zijn. De grote vraag was dan: waar was Verstappen dan wel? Zoals wel vaker, viel dat af te lezen aan de route van zijn privéjet. Verstappen vertrok namelijk maandag vanuit Nice richting België, vlakbij de Nederlandse grens.

Comeback Franz

Inmiddels weten we waar Verstappen op maandag naartoe onderweg was. De Nederlander heeft op dinsdag namelijk zijn comeback als Franz Hermann gemaakt. Enkele weken geleden zorgde zijn debuut als Franz Hermann op de Nordschleife voor een hoop commotie. Dit keer keerde hij terug op Spa-Francorchamps in zijn Verstappen.com Aston Martin GT3-auto. Op het circuit waar we over anderhalve maand terugkeren in de Formule 1, ging de Red Bull-rijder als Franz Hermann het asfalt op en daar zijn ook beelden van.

franz hermann doing franz hermann things

pic.twitter.com/ft4M1WUjlB — meg¹🦁 (@maxsredbull) June 17, 2025

THE OUTFIT????? FRANZ HERMANN IS THE KING OF FASHION!!! max verstappen you should learn with him!! pic.twitter.com/z3pXbqLigd — tori 💗 (@bawverstappen) June 17, 2025

