George Russell: ''Meedoen om de titel? Alleen als McLaren blijft falen''

George Russell is aangenaam verrast dat hij zo dicht bij de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staat in het kampioenschap na zijn overwinning in Canada. De Mercedes-coureur reed vanaf pole naar zijn eerste zege van het seizoen en klimt naar de derde plek in de WK-stand.

Na afloop van zijn succesvolle race in Montreal legt Russell uit dat hij dit eigenlijk niet had verwacht. Volgens hem is de McLaren dit jaar de dominante auto. “Om eerlijk te zijn weet ik echt niet hoe Max en ik zo dicht bij die twee staan, want zij hebben duidelijk de sterkste auto", aldus Russell. "Ik denk dat wij gewoon heel consistent zijn en elke week het maximale uit onze auto halen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze bij McLaren zo blijven doorgaan met punten verspelen.”

Kampioenschap alleen realistisch als McLaren de mist in gaat

Russell denkt dan ook dat het kampioenschap voor hem alleen haalbaar blijft als McLaren vaker fouten maakt. “We hopen natuurlijk dat dit zo doorgaat, maar als het puur om snelheid aankomt, zie ik ons niet ineens meedoen om het kampioenschap. Tenzij dagen zoals vandaag blijven gebeuren”, zegt hij.

Transfer in de maak?

Ondanks zijn goede prestaties tijdens het seizoen is Russell nog niet zeker van zijn plek bij Mercedes na 2025. De gesprekken over een nieuw contract zijn nog gaande, terwijl de geruchten over mogelijke interesse van Aston Martin aanhouden. Zelf zegt Russell er relaxed onder te blijven: “Het doet me niks, echt helemaal niks. Zoals ik al vaak gezegd heb: ik maak me totaal geen zorgen over volgend jaar. Ik weet zeker dat ik in 2026 gewoon op de grid sta.”

