Vanaf vrijdag 27 juni is het op de Red Bull Ring in Oostenrijk tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen hoopt daar te gaan jagen op zijn derde overwinning van dit seizoen. Hoe laat beginnen alle sessies in het land van de Alpen en wienerschnitzel?

Nadat de coureurs na de Grand Prix van Canada weer even een weekendje vrij krijgen om tot rust te komen, is het alweer tijd voor het vervolg van de Europese races. Allereerst arriveren we in Oostenrijk op de Red Bull Ring, een soort van thuisrace voor Max Verstappen, die doorgaans veel Nederlandse supporters mag ontvangen in Spielberg op de speciaal daar geplaatste Verstappen-tribunes. Dit jaar heeft hij in een listig seizoen de steun van zijn fans meer dan hard nodig. In Oostenrijk hoopt Verstappen - net als in Canada - het gat naar WK-leider Oscar Piastri verder te dichten.

Red Bull Ring

De Red Bull Ring is in 1969 uit de grond gestampt en stond destijds bekend als de Osterreichring, een roemruchtig en gevaarlijk circuit. In 1995 heeft Formule 1-architect Herman Tilke de baan onder handen genomen, met als opdracht om het circuit moderner en veiliger te maken. Vandaag de dag telt de Red Bull Ring tien bochten en drie DRS-zones. De baan voert de coureurs over 4,318 kilometer asfalt, en daarmee is het een van de kortere circuits op de kalender. De race telt daarom maar liefst 71 ronden. De snelste raceronde is in handen van Carlos Sainz. De Spanjaard ging in 2020 in 1.05.619 de ring rond.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het raceweekend in Canada is volgens het normale raceformat en wordt dit jaar op vrijdag 27 juni om 13:30 uur tijd begonnen met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 28 juni gaan we om 12:30 uur van start met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg wordt op zondag 29 juni om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 27 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 28 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 29 juni

Grand Prix van Oostenrijk: 15:00 uur

