De F1 Grand Prix van Canada zit erop en de stewards hadden het er druk mee na de wedstrijd. De FIA moest beslissingen nemen over de crash tussen de McLarens, overtredingen achter de safety car van bijna de helft van het veld, en protesten van Red Bull Racing. Het is duidelijk geworden dat er verdere interne wijzigingen moeten komen om tot consistentere en snellere conclusies van onderzoeken te komen.

Het raceweekend in Montreal begon al met een domper voor de internationale autosportbond. Derek Warwick had de vijfde steward moeten zijn naast Marcel Demers, Gerd Ennser, Matthew Selley en de Nederlandse Natalie Corsmit, maar de voormalig Formule 1-coureur werd geschorst. De FIA verklaarde dat hij "recente ongeautoriseerde mediacommentaren" had gegeven. Goksites betalen naar verluidt een flinke som geld om stewards te interviewen en de uitspraken vervolgens met de media te delen. Na Johnny Herbert in januari werd nu Warwick eveneens om die reden geschorst. Natuurlijk zijn stewards, die overigens vrijwilligers zijn, ook maar gewoon mensen en mensen mogen meningen hebben, maar om fors betaald te worden om verschillende coureurs te bekritiseren, is niet netjes. Warwick werd vervangen door Enrique Bernoldi, een voormalig teamgenoot van Jos Verstappen bij Arrows in 2001. De tijdelijke schorsing is terecht, maar het is spijtig dat het voor de tweede keer zover moet komen.

Norris had gridstraf moeten krijgen

Terwijl George Russell de Grand Prix van Canada op zijn naam schreef voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, vochten de McLarens om de vierde plaats. Het eindigde in tranen toen Lando Norris ploegmaatje Oscar Piastri raakte en in de muur knalde op het rechte stuk. Terwijl Piastri zonder problemen door kon, bereikte Norris de finish niet en hij werd als achttiende geklasseerd. De stewards besloten de Brit een tijdstraf van 5 seconden te geven, wat natuurlijk meer een symbolische straf is, aangezien het totaal geen invloed heeft op zijn resultaat.

Maar het gaat hier om een incident waarbij iemand een andere deelnemer raakt. Of degene die aangereden wordt, schade oploopt of niet, hoort niet de straf te beïnvloeden. Norris was duidelijk geheel verantwoordelijk voor de crash, dat is waar de stewards wel juist zitten. Dat Piastri geen schade opliep, was echter puur geluk en dat de stewards rekening houden met het feit dat de Australiër zijn positie kon behouden, is juist niet de bedoeling.

Norris zat fout en haalde, per ongeluk, een gevaarlijke actie uit op een andere deelnemer. De FIA heeft hier in het recente verleden 'gewoon' tijdstraffen van 10 seconden voor uitgedeeld naast een aantal strafpunten op de superlicentie - Ollie Bearman die vorig jaar in São Paulo Franco Colapinto raakte, maar alleen zelf spinde en geen schade bij de Williams had aangericht, is hier een goed voorbeeld van. Norris had in dit geval een gridstraf verdiend, aangezien hij geen echte tijdstraf kon incasseren door de uitvalbeurt. De stewards hadden zich niet moeten focussen op wat de consequenties waren, maar meer naar het incident zelf moeten kijken.

Je mag nooit inhalen onder geel

De crash van Norris veroorzaakte een safety car-periode tot aan de finish. Bernd Mayländer dook aan het eind van ronde 70 met zijn Mercedes-AMG de pitstraat in en, onder gele vlaggen, kwamen winnaar Russell en de rest van het veld over de streep. Antonelli (P3), Piastri (P4), Charles Leclerc (P5), Esteban Ocon (P9), Carlos Sainz (P10), Pierre Gasly (P15) en Lance Stroll (P17) kregen ieder een onderzoek aan hun broek vanwege het mogelijk inhalen onder geel en dit gebeurde na de finish. Op de lokale held na werden de zes coureurs een formele waarschuwing opgelegd.

De gele vlaggen werden ook na de finish gezwaaid en elke coureur, van amateur tot pro, weet dondersgoed dat je dan gewoon niet mag inhalen. Gele vlaggen zijn er niet voor niets: het is een waarschuwing naar alle deelnemers dat je op moet passen, omdat er gevaar is in dat baanvak. Misschien lopen er marshals op het circuit of misschien rijdt er ergens een kraan om de bolide van Norris weg te takelen - je weet het niet.

Dat de zes coureurs niets meer dan een formele waarschuwing hebben gekregen, is onzin. Dit is de Formule 1, de top van de top, de koningsklasse, en niet een dagje karten met je vrienden. Inhalen onder gele vlaggen hoor je gewoon nooit te doen. Omdat het na de finish gebeurde, was het uitdelen van tijdstraffen misschien aan de zware kant geweest, maar de FIA had op zijn minst nog forse boetes uit kunnen delen om te laten zien dat ze dit soort veiligheidsovertredingen niet tolereren. Een soortgelijke situatie gebeurde vorig jaar in Azerbeidzjan en de stewards maakten toen duidelijk dat er mogelijk straffen voor zouden worden uitgedeeld in de toekomst, maar daar is in Montreal niets van gekomen.

De boosheid van Yuki Tsunoda was dan ook terecht. Hij kreeg een gridstraf van maar liefst 10 posities, omdat hij Piastri had ingehaald onder rood tijdens VT3. De McLaren-coureur reed langzaam rond, omdat hij schade had na de Wall of Champions te hebben geraakt. "Als ik een penalty kreeg gisteren door die stomme rode vlag, dan moeten zij nu ook een penalty krijgen", zei de Japanner van Red Bull over de boardradio. "We horen dan P5 te pakken."

Protesten van Red Bull

Achter diezelfde safety car remde Russell plotseling zo hard dat Verstappen geen andere keus had dan de Mercedes eventjes in te halen. De Limburger gaf de plek meteen terug. Russell klaagde over de boardradio dat Verstappen hem had ingehaald. Red Bull suggereerde bij de stewards dat hij deze actie expres had uitgehaald om een straf af te dwingen. De energiedrankfabrikant lanceerde twee protesten tegen Russell bij de FIA: een voor het onvoorspelbare rijgedrag achter de safety car en een voor het onsportieve gedrag om erover te klagen op de boardradio.

Beide protesten van Red Bull werden verworpen en dus behield Russell de overwinning voor Verstappen. Terugblikkend op de situatie, is er dan ook in feite niet zo veel aan de hand. Het zijn de spelletjes die wel vaker worden gespeeld door de coureurs, en Verstappen lag er na de race dan ook niet wakker van: "Hij wilde tegen de safety car zeggen dat hij wat door moest rijden ... Het is wat het is", zei hij tegenover Viaplay.

Het duurde echter vijf en een half uur, voordat de uitslag bekend werd gemaakt. De Grand Prix finishte om 15:34 uur lokale tijd en de conclusie van het onderzoek naar de Red Bull-protesten werd om 21:05 uur (03:05 Nederlandse tijd) gepubliceerd, een halfuurtje nadat besloten was om degenen die hadden ingehaald onder geel, een waarschuwing te geven. De FIA zou het nemen van beslissingen door stewards gestroomlijnd hebben, maar dat was in Canada niet te merken.

De FIA moet (al dan niet met hulp van de Formula One Group waar Liberty Media de eigenaar van is) meer investeren in de posities van de stewards, niet alleen om meer consistentie te garanderen, maar ook om sneller tot bepaalde besluiten te komen - al helemaal nu de Formule 1 een miljardensport in plaats van een miljoenensport is.