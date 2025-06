De Grand Prix van Canada is net op zijn eind gelopen in Montreal, maar in het kamertje van de wedstrijdleiding is het nog een drukte van jewelste. Maar liefst zeven coureurs worden door het motorsportorgaan onderzocht na overtredingen achter de safety car.

De race in Noord-Amerika leek lange tijd op een rustig einde af te stevenen, totdat Lando Norris achterop de wagen van Oscar Piastri klapte. De safety car kwam de baan op en met nog enkele ronden te gaan was het niet meer mogelijk om de race nog te hervatten. Zodoende moest men noodgedwongen achter de safety car eindigen. Echter is die safety car-periode niet helemaal goed gegaan en liggen maar liefst zeven coureur onder het vergrootglas voor vermeend inhalen tijdens de safety car.

Zeven coureurs worden onderzocht

Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Lance Stroll zijn allemaal genoteerd voor een overtreding tijdens de safety car-periode en er wordt nu druk gekeken of zij inderdaad de regels overtreden hebben. Mochten er straffen uitgedeeld worden, betekent dat dat de complete uitslag op de schop gaat en ligt het eerste podium van Antonelli bovendien onder vuur. Lewis Hamilton, die als vijfde eindigde, zou in potentie zijn eerste Ferrari-podium vandaag kunnen pakken.

