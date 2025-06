Lando Norris werd tijdens de Grand Prix van Canada plotsklaps het doelwit van een romantisch gebaar. Een vrouwelijke fan, die klaarblijkelijk genoeg had van haar eigen relatie, vroeg de McLaren-coureur ten huwelijk met een spandoek waarop te lezen stond: "Lando, wil je met me trouwen? Mijn vriend wil niet."

De fan liet haar vriend het bord omhoog houden, maar de Brit schudde duidelijk zijn hoofd. De Formule 1-organisatie vond het moment zo grappig dat ze het op hun X-account deelden met de speelse tekst: "Lando NO-rris". Hoewel de Britse coureur het huwelijksaanzoek met een lach afwees, lijkt zijn hoofd al naar iemand anders te staan. De McLaren-rijder is de afgelopen weken namelijk meermaals gespot met actrice en influencer Margarida Corceiro. De geruchten over een hernieuwde romance tussen de twee zijn nieuw leven ingeblazen nadat ze samen op verschillende evenementen - waaronder het tennistoernooi van Monte Carlo en enkele Formule 1-weekends - zijn gezien. Eind 2024 leek de vlam uit de relatie, maar recentelijk is Corceiro weer in de paddock gesignaleerd, zelfs in het gezelschap van Norris' moeder.

Verstappen sneller

Ondertussen verliep de eerste vrije training voor het team uit Woking niet helemaal naar wens. Zowel Norris als teamgenoot Oscar Piastri konden niet meekomen met de tijden. Max Verstappen was in VT1 de rapste man en zo probeert hij zijn achterstand op Piastri te verkleinen. Met de Grand Prix van Canada in volle gang, is het afwachten hoe de coureurs zich gaan herstellen en of de jonge Brit zijn hoofd erbij kan houden op de baan nu er zoveel aandacht voor hem is buiten de baan.