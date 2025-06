George Russell heeft de tweede van drie vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Canada als snelste afgesloten met een 1:12.123. De Mercedes-coureur zat drie honderdsten van een seconde onder de tijd van Lando Norris. Kimi Antonelli completeerde de top drie, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan P9.

De tweede trainingssessie op het Circuit Gilles Villeneuve begon om 17:00 uur lokale tijd bij luchttemperaturen van 19°C en baantemperaturen van 41°C. In tegenstelling tot VT1 was er nu niet zoveel haast om direct de baan op te gaan. Van de twaalf coureurs die we in de eerste vijf minuten in actie zagen, stonden de Kick Saubers op de harde band, Alexander Albon op de softs en de rest op de mediumcompound. George Russell en Fernando Alonso gingen uiteindelijk ook naar buiten op de zachte band en vormden samen met Albon de top drie in de openingsfase.

Artikel gaat verder onder video

Lokale held meteen in de muur

Lance Stroll, die de Grand Prix van Spanje moest missen vanwege blessure, was bezig met zijn eerste vliegende ronde, toen hij de muur schampte bij het uitkomen van bocht 7. De voorwielophanging brak af en Aston Martin gaf de man uit Montreal opdracht om de auto aan de kant te zetten. De FIA wil liever niet dat coureurs nog met flink beschadigde bolides rondrijden. Einde VT2 dus voor Stroll. Russell stond na 20 minuten nog steeds bovenaan met een 1:12.602. Carlos Sainz klokte de tweede tijd met een 1:12.764 op de mediums. Max Verstappen klaagde dat de Red Bull "als een gek" aan het hobbelen was, maar lag op dat moment wel derde op de softs op twee tienden achterstand. Albon op P6 achter Isack Hadjar en Alonso, wilde terug naar de pits, maar miste de Williams-garage en moest een extra ronde doen. Russell verbeterde op de mediums met nog eens 0.479 seconden. Gedurende de sessie werd er constant geklaagd over verkeer. De mooiste opmerking kwam van de race-engineer van Hadjar: "Sauber moet een keer spiegels kopen."

Mercedes slaat terug

Franco Colapinto maakte opnieuw een spin mee in de tweede bocht en we zagen hier en daar dezelfde foutjes van verschillende coureurs waarbij de kont van de auto steeds uitbrak. De 1:12.123 van Russell op de mediums zou uiteindelijk niet verbroken worden en dus werd de Mercedes-coureur eerste in de tweede vrije training. Lando Norris kwam op de softs 0.028 seconden tekort. Rookie Kimi Antonelli deed het prima met de derde stek op de softs voor Albon op de mediums en Alonso op de softs. Verstappen moest genoegen nemen met de negende positie, 0.543 seconden achter Russell, en een tiende verwijderd van Oscar Piastri, Sainz en Lewis Hamilton. Charles Leclerc deed niet mee, omdat het chassis beschadigd was bij de crash in VT1.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Canada zal op zaterdag 14 juni beginnen om 18:30 uur Nederlandse tijd.

Gerelateerd