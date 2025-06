Mercedes. Aston Martin en Racing Bulls hebben besloten hun coureurs dit weekend een nieuwe motor te geven voor de F1 Grand Prix van Canada. De FIA heeft dit via een document bekendgemaakt.

Bij Mercedes hebben ze besloten dat zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli aan hun derde motor van 2025 kunnen beginnen. In totaal mag je vier motoren gebruiken zonder gridstraf. Bij zowel Russell als Antonelli is de verbrandingsmotor (ICE), Turbo Charger, MGU-H, MGU-K en Exhaust System vervangen. Van de laatste zijn er zelfs acht toegestaan in een seizoen.

Twee andere coureurs ook aan de beurt

Dezelfde onderdelen zijn ook vervangen bij Fernando Alonso en Liam Lawson. Voor Alonso is het zijn derde motor en Exhaust System. Lawson zit al aan zijn vierde motor en zit hierdoor dus in het tiende weekend al aan de limiet. Er zijn naar aanleiding van deze wissels geen gridstraffen uitgedeeld.

