Helmut Marko heeft namens Red Bull Racing vooruitgeblikt op het raceweekend dat Max Verstappen en zijn team te wachten staat. Volgens de Oostenrijker is Red Bull voor het merendeel in het nadeel, maar ziet hij ook iets wat een voordeel kan opleveren ten opzichte van McLaren.

Tegenover Kronen Zeitung blikt Marko vooruit op het weekend van Red Bull in Canada. De afgelopen drie seizoenen won Verstappen in Montreal, maar de Oostenrijker betwijfelt of dit in 2025 weer zo gaat zijn. "Qua snelheid is dat niet mogelijk. Er is hier niet veel wat in ons voordeel spreekt. Er zijn geen snelle bochten en juist wel hoge kerbstones: alles waar onze auto in het verleden niet van hield." Marko weet waar McLaren vooral beter in is: de degradatie van de banden. "De banden slijten sneller, omdat Max veel harder moet pushen. Als de balans niet optimaal is, zul je meer glijden. Daar hebben we moeite mee, ook met de grip uit krappe bochten. En we kunnen niet over de kerbstones rijden zoals McLaren dat kan."

Marko ziet toch voordeel voor Red Bull

Toch denkt Marko dat er ook een voordeel is voor Verstappen en Red Bull in Canada. "Wat misschien wel in ons voordeel spreekt, zijn de koelere temperaturen die worden voorspeld. En in Canada is er de beroemde Wall of Champions, waar zelfs wereldkampioenen tegenaan zijn geknald. Er zijn daar altijd turbulente races geweest."

Marko over kampioenschap Verstappen

Verstappen gaat in 2025 op voor zijn vijfde titel op rij, maar het gat naar Oscar Piastri is door een dramatische slotfase in Spanje nu ineens 49 punten. Marko weet dat deze race, en de upgrades en de regelwijzigingen bij de voorvleugel niet het gewenste effect hebben gehad om op McLaren in te lopen. "Als we die achterstand niet snel inlopen, is het kampioenschap voor de coureurs ook voorbij. We moeten op eigen kracht kunnen winnen, zoals in Suzuka." Tot nu toe kon Verstappen dit alleen in Suzuka en Imola.

