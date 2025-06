Draaiende camera's leggen opmerkelijk moment tussen gebroeders Leclerc vast

Charles Leclerc (27) ging afgelopen weekend met zijn vriendin Alexandra Saint Mleux (24) uit eten bij een restaurant in Monaco en daarbij was ook zijn broertje Arthur Leclerc (24 aanwezig. Echter, na afloop liet Leclerc zijn broertje in de kou staan en ging hij er zelf in zijn Ferrari vandoor.

Er stond afgelopen weekend even geen F1-race op de kalender en dat gaf Leclerc de gelegenheid om wat thuis door te brengen. In Monaco, waar hij is geboren en nog steeds woont, besloot hij een hapje te gaan eten met vriendin Alexandra en broertje Arthur. Het drietal reed samen in de peperdure Ferrari van Leclerc naar het restaurant, maar na afloop gingen er slechts twee in diezelfde auto naar huis, namelijk Charles en Alexandra. De twee tortelduifjes leken Arthur compleet te zijn vergeten en lieten hem in de kou staan.

Op onderstaande beelden, geschoten door de onder de naam Pistons Brothers bekende auto- en celebrityspotters, is te zien hoe Charles en Alexandra uit het restaurant komen lopen en in de zilverkleurige Ferrari stappen. Vervolgens rijden ze doodleuk weg en lijken ze Arthur compleet vergeten. Het jongere broertje van Leclerc komt even later ook naar buiten en zoekt de Ferrari van zijn broer. Als hij deze niet kan vinden realiseert hij zich dat hij is achtergelaten. Arthur pakt z'n telefoon en belt z'n broer met het verzoek hem op te pikken. Met een grote lach op hun gezicht keren Charles en Alexandra terug en nemen ze Arthur alsnog mee. Eind goed, al goed.

Bekijk de beelden hieronder:

