Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 18:10

Lando Norris heeft dit seizoen in de vorm van Oscar Piastri een nieuwe en hongerige teamgenoot naast zich bij het team van McLaren. De Britse coureur is in de eerste weken van het nieuwe seizoen onder de indruk van de voormalig Formule 2-kampioen en complimenteert hem daarover.

Piastri rijdt dit jaar eindelijk voor het team van McLaren, maar helemaal vlekkeloos ging die weg naar de koningsklasse niet. Nadat bleek dat Fernando Alonso het team van Alpine zou gaan verlaten voor een avontuur bij Aston Martin, moest Alpine actie ondernemen. De jonge Australische coureur werd destijds met veel bombarie aangekondigd door het team van Alpine, maar Piastri ontkende nog diezelfde dag dat hij een overeenkomst had afgesloten met de Franse formatie, waarna hij enkele weken later zijn overeenkomst met McLaren wereldkundig maakte.

Betere dynamiek

Inmiddels heeft de Australiër er zijn eerste maanden in het dienst van het team uit Woking op zitten en Piastri kan rekenen op de complimenten van teamgenoot Norris: "Onze feedback komt waarschijnlijk wat meer overeen dan in voorgaande jaren", citeert Motorsport.com. "Ik denk dat dat een goede zaak is omdat we een betere dynamiek hebben, zodat de ingenieurs, de aerodynamici en de rest van het team zich daarop kunnen richten, want we willen hetzelfde. Dat geldt zowel op als naast de baan."

Pushen tot het uiterste

Dit jaar werd Norris zijn voormalig Australische teamgenoot Daniel Ricciardo dus ingewisseld voor een jongere Australiër. Norris lijkt aan te geven dat hij van de jongere van de twee een stuk meer druk voert dan hij vorig jaar van Ricciardo kreeg. "Ik ga hem nu niet te veel prijzen. Maar hij doet het erg goed en ik denk dat hij de auto goed begrijpt, ook al is het niet makkelijk om ermee te rijden. Hij is er tot nu toe als enige in geslaagd om Q3 te bereiken, hij pusht me tot het uiterste"