De rijdersbezetting bij Red Bull Racing tot eind dit Formule 1-seizoen en voor 2026 is allesbehalve zeker. Max Verstappen zou de energiedrankfabrikant kunnen verlaten en de kans bestaat dat Yuki Tsunoda het eind van 2025 niet gaat zien. Helmut Marko gaat in op de laatstgenoemde en vertelt over de Red Bull-junior die indruk op hem maakt.

De tweede Red Bull-auto heeft de afgelopen veertien Grand Prix-weekenden slechts 9 punten gescoord - 2 voor Sergio Pérez, 0 voor Liam Lawson en 7 voor Tsunoda. 'Checo' werd vanwege zijn tegenvallende prestaties ontslagen en Lawson kreeg de promotie. De Kiwi moest echter na twee races al plaatsmaken voor Tsunoda, maar ook hier zit nog maar weinig vooruitgang in. Marko kijkt al naar de toekomst: Arvid Lindblad. De piepjonge Brit heeft al gewonnen in de FIA Formule 3 en FIA Formule 2, en pakte afgelopen winter ook de titel in het Formula Regional Oceania Championship.

Marko zekerder over toekomst van Lindblad dan van Tsunoda

"Yuki is vaak een tiende langzamer in de vrije training, maar het gat groeit in de kwalificatie. Dat is wanneer hij onder druk staat en daar worstelt hij mee", laat hoofdadviseur Marko eerlijk weten bij Speedweek. "Daar komt nog bij dat hij zich niet zo snel aan kan passen als Max. Yuki heeft het lastig met de auto. Hij moet zich altijd aanpassen, omdat je allerlei verschillende dingen probeert, als je achteraan rijdt. Hij heeft meer tijd nodig en die krijgt hij." Hij wilde echter niet bevestigen dat Tsunoda dit seizoen mag afmaken.

De Oostenrijker is ondertussen onder de indruk van Arvid Lindblad, die hij ooit de opvolger van Verstappen heeft genoemd. "Hij won de hoofdrace in de Formule 2 [in Spanje], dus hij vierde zijn tweede overwinning in zijn debuutseizoen. Als hij zo doorgaat, kunnen we van hem verwachten dat hij de stap maakt naar de Formule 1. Hij is pas 17, maar ook een enorm talent."

