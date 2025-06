Isack Hadjar is voorlopig één van dé revelaties van dit seizoen en zoals we inmiddels weten bij het team van Red Bull komt dan ook snel het stoeltje naast Max Verstappen in zicht. Nico Rosberg is van mening dat de Fransman echter beter dat stoeltje af kan wijzen wil hij verstandig zijn.

Het stoeltje naast Verstappen is natuurlijk één van de lastigste plekjes op de grid, zo is de afgelopen jaren meermaals gebleken. Nadat namen als Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez uiteindelijk sneuvelden naast de viervoudig wereldkampioen, is het dit keer de beurt aan Yuki Tsunoda om te laten zien hoeveel hij waard is. Die kans kreeg hij begin dit seizoen, nadat men het al vrij snel niet meer zag zitten in de tegenvallende Liam Lawson. Op de achtergrond zien we nu Hadjar zich stormachtig ontwikkelen.

Red Bull lovend

De Franse coureur is dit seizoen nieuw in de koningsklasse en hij laat zich tot nu toe uitstekend zien bij het team. Hadjar staat inmiddels misschien wel te boek als de beste rookie van het veld. Met 21 punten bezet hij de negende plek in het wereldkampioenschap en de Red Bull-leiding lijkt meer dan tevreden met zijn prestaties. Helmut Marko en Christian Horner hebben zich al lovend uitgelaten over hun rookie en dus wordt hij ook in verband gebracht met dat beruchte stoeltje naast Verstappen.

Hadjar moet weigeren

Rosberg is echter van mening dat Hadjar beter niet kan ingaan op een eventuele uitnodiging om in het hoofdteam te komen rijden. "Als ik Hadjar was geweest en het team een promotie zou laten vallen, zou ik letterlijk weigeren", zegt hij bij Sky Sports. "Weiger het zo hard als dat je kan. Hij doet het nu zo geweldig bij Racing Bulls. Hij bevindt zich in een geweldige positie. Weiger gewoon volledig en zeg: 'Geen denken aan'. Dat moet je doen, weigeren", besluit de wereldkampioen van 2016 over de jonge rijder.

