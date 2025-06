Lewis Hamilton is begonnen aan zijn avontuur bij Ferrari, al is het voorlopig een seizoen om niet over naar huis te schrijven. Met de matige resultaten komen ook verhalen over een vervroegd pensioen bovendrijven. David Croft van Sky Sports gaat in op die geruchten.

Eén van de grote verhalen in aanloop naar dit seizoen was natuurlijk Hamilton die zou beginnen aan zijn veelbesproken volgende stap bij het team van Ferrari. Sinds het bekendmaken van die overgang aan het begin van 2024 konden de tifosi fantaseren over de recordkampioen in het rood en richting het nieuwe seizoen werd er hardop gedroomd van een strijd om de wereldtitel. Voorlopig is daar echter weinig van terechtgekomen. Op een sprintzege na is het allemaal nog niet zoals gewenst en inmiddels lijkt de titeldroom voor dit jaar wel uit het hoofd gezet.

Depressieve Lewis

In Spanje verscheen de Brit wederom in zak en as voor de camera: "Niet bijzonder, het was geen goede dag", klonk het. "Gewoon geen goede dag. Ik heb een ontzettend slechte dag achter de rug en ik heb verder niets te zeggen. Er valt niets aan toe te voegen, het was verschrikkelijk. Het heeft geen zin om het uit te leggen. Het is niet jouw schuld, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen", zei Hamilton onder meer. De Brit zou later buiten beeld om zelfs nog excuses hebben gemaakt voor zijn gedrag voor de camera.

Hamilton met pensioen?

Het lijkt dan ook overduidelijk te zijn dat de Brit momenteel totaal niet lekker in zijn vel zit en dus komen de pensioenverhalen alweer snel op tafel. Croft meent echter in The F1 Show-podcast dat we ons daar absoluut niet druk om hoeven te maken: "Heel simpel: Lewis is hier volgend jaar gewoon aanwezig. Hij gaat helemaal nergens heen", zo reageert hij stellig. "Natuurlijk hopen we allemaal op meer positieve dingen als we eerlijk zijn. Zeker na China, toen hij eruitzag uit absolute wereldtop. Laten we hem met z'n allen weer wat hoop geven. Hij was zo terneergeslagen op zondag."

