Guenther Steiner keek afgelopen weekend toe hoe Red Bull Racing voor Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Spanje de verkeerde strategische keuze maakte door hem naar binnen te halen. De Oostenrijker schrok ook van het moment van Verstappen bij de hervatting.

In de slotfase van de Grand Prix van Spanje ging het voor Max Verstappen en Red Bull allemaal fout. Verstappen lag op P3 na een prima strategie, maar een late safety car zorgde ervoor dat Red Bull de Nederlander bij de herstart alleen nog op hards kon zetten. Dit deden ze dan ook, zonder Verstappen daarvan op de hoogte te brengen. Na incidenten met Charles Leclerc en George Russell liep de frustratie hoog op, zeker toen Red Bull ook nog vroeg de plek terug te geven. Verstappen raakte vervolgens expres Russell, waar hij drie strafpunten en een tijdstraf van tien seconden voor kreeg. Hierdoor staat hij tot eind juni op elf strafpunten, het maximale aantal. Bij zijn twaalfde strafpunt, is hij een race geschorst.

Steiner over slotfase GP Spanje

In de podcast Red Flags stelt Steiner, oud-teambaas van Haas, dat Red Bull alles had moeten doen behalve Verstappen naar binnen halen voor hards richting de herstart. "Het is natuurlijk allemaal moeilijk te zeggen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat deze beslissing de slechtste was. Dat hadden ze niet moeten doen, daar kwamen ze achteraf achter. Ze hadden ook nog een paar zachte banden, maar daar waren al zeven ronden op gereden. Ze waren beter geweest dan deze banden. Ze hadden hem beter buiten kunnen laten, want nu had hij helemaal geen kans."

Steiner zag momentje Verstappen

Steiner schrok toen hij het moment van Verstappen zag bij het opkomen van het rechte stuk toen hij op hards na de safety car aan de herstart begon. "Toen Max zijwaarts ging bij het uitgaan van de laatste bocht, moet ook hij gedacht hebben: wow, ik ben hem kwijt. Toen kwam Leclerc natuurlijk voorbij. Hij probeerde hem nog richting het vuile gedeelte van de baan te duwen. Leclerc ging daar niet in mee, dus daar was hij bij. Toen vertelde zijn team ook nog dat hij Russell voorbij moest laten. Op dat moment dacht hij helemaal niet na. Hij reageerde te fel op wat er uiteindelijk allemaal gebeurde."

