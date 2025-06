Champagne in F1: Waarom sprayen racewinnaars met champagne op het podium?

Na een Grand Prix van de Formule 1 spuiten de topdriecoureurs elkaar altijd onder met champagne. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? En wie levert de champagne aan de koningsklasse? GPFans legt het uit.

De nummers één, twee en drie rijden na het zien van de zwart-witgeblokte vlag richting de pitstraat. Daar worden ze gewogen door de FIA. Vervolgens lopen ze door richting het podium. Daar worden de volksliederen afgespeeld, eerst die van de coureur en daarna van de constructeur. Daarom hoor je niet alleen het Nederlandse Wilhelmus, maar ook het Oostenrijkse Land der Berge, Land am Strome, wanneer Max Verstappen wint. Vervolgens worden de bekers uitgereikt aan de top drie evenals aan een afgevaardigde van het winnende team. Als laatste is het tijd om te sprayen met de champagne onder het klassieke stuk Toreador van de door Georges Bizet gecomponeerde opera Carmen. In het Midden-Oosten wordt er gebruikt gemaakt van rozenwater in plaats van champagne, vanwege een alcoholverbod.

Artikel gaat verder onder video

Dit zijn alle officiële champagnepartners

Champagnemerk Periode Moët & Chandon 1966 – 1999 G.H. Mumm 2000 – 2015 Chandon Australië 2016 – Spanje 2017 Carbon Monaco 2017 – 2019 Moët & Chandon 2020 Ferrari Trento* 2021 – 2024 Moët & Chandon Sinds 2025

*Ferrari Trento was de officiële champagnepartner van de Formule 1, maar het mag geen champagne genoemd worden, omdat het uit de Italiaanse streek Trentino komt en niet uit de Franse streek Champagne. Het is eigenlijk een bruisende witte wijn. Overigens is Ferrari Trento, opgericht in 1902, niet verbonden aan het door Enzo Ferrari opgerichte automerk en F1-renstal Ferrari.

Waar komt de traditie vandaan?

In de jaren 50 en begin jaren 60 werden de meeste Grands Prix in Frankrijk gehouden op de supersnelle stratenbaan van Reims-Gueux, gelegen in de regio Champagne. Het circuit was omringd door wijngaarden. Toen Juan Manuel Fangio de wedstrijd won in 1950, het eerste seizoen van de Formule 1, kreeg hij een fles champagne uitgereikt door Moët & Chandon. Dit ging door tot 1966, maar coureurs dronken het netjes op in plaats van dat ze ermee sprayden.

Colin Davis en Jo Siffert wonnen de P 2.0-klasse in de 24 Uur van Le Mans in 1966 met een Porsche 906/6 LH. Tegelijkertijd stonden ze ook bovenaan in de Index of Performance. Om dat te vieren, kregen ze een fles champagne, maar omdat deze lang in het zonlicht had gestaan, was er druk opgebouwd in de fles. Toen Siffert de champagne in handen kreeg, schoot de kurk eruit en de Zwitser werd doordrenkt in het luxe, zoete drankje.

A.J. Foyt en Dan Gurney schreven een jaar later Le Mans op hun naam met Ford. Spontaan begon de laatstgenoemde Amerikaan met de fles van Moët & Chandon te schudden om vervolgens Henry Ford II en Carroll Shelby, de Ford-baas en het brein achter de GT40, nat te spuiten. En zo ontstond de traditie van het sprayen met champagne.

Gerelateerd