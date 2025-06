Chandhok waarschuwt: “Red Bull kwetsbaar zonder Verstappen, te afhankelijk van één coureur”

Red Bull Racing loopt volgens F1-analist Karun Chandhok groot risico als Max Verstappen ooit vertrekt bij het team. Chandhok vindt dat Red Bull veel te afhankelijk is van Verstappen en vergelijkt de situatie met Benetton, dat na het vertrek van Michael Schumacher ineens geen topteam meer was.

Dit seizoen is dat volgens Chandhok goed te zien: Verstappen presteert geweldig met een moeilijke auto, terwijl zijn teamgenoten moeite hebben om in de buurt te komen. Verstappen haalde bijna alle punten voor het team; de andere coureurs schieten tekort. “Dit is het zevende jaar dat we dezelfde gesprekken voeren. Zeven jaar,” zegt Chandhok tegen Sky TV. “Red Bull heeft sinds Daniel Ricciardo eind 2018 geen tweede sterke coureur meer gevonden. Alles lijkt om Max te draaien.”

Vreselijk om teamgenoot met Verstappen te zijn

Hij gaat verder: “Als Max weg zou gaan, moet het hele team opnieuw bedenken hoe ze auto’s bouwen die ook bij andere rijders passen.” Ook Nico Rosberg sluit zich hierbij aan. De oud-wereldkampioen noemt Verstappen een “teamgenoot-killer”. “Het is vreselijk om naast Max te moeten rijden. Niemand komt dichterbij dan zes tienden; dat is in F1 bijna alsof je in een andere klasse racet. Arme Yuki Tsunoda doet zijn best, maar komt alsnog niet in de buurt. Dat is enorm lastig.”

