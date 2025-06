Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft zich uitgesproken over de vorm van Lewis Hamilton. Coulthard wil zijn landgenoot advies meegeven om rustig te blijven en gaat verder in op de huidige situatie bij de Italiaanse renstal.

Het seizoen van Hamilton verloopt tot nu toe moeizaam. Hij weet nog geen grote indruk te maken bij Ferrari. Tijdens de Grand Prix van Spanje eindigde de zevenvoudig wereldkampioen als zesde, vlak achter Nico Hülkenberg. Toch was zijn eindklassering niet het belangrijkste gespreksonderwerp: opnieuw stond het moment tussen Hamilton en Leclerc centraal. De Monegask had de hele race duidelijk meer tempo. Hoewel Leclerc vanaf P7 startte, vier plaatsen achter zijn teamgenoot, was hij duidelijk de snelste van de twee. Het team besloot daarom Leclerc voorbij Hamilton te laten gaan, waarna hij dankzij een safetycar uiteindelijk het podium wist te halen. De teamorders zijn het hele seizoen al een punt van aandacht bij het Italiaanse team, zo ziet ook Coulthard. Hij geeft zijn visie op de situatie.

Artikel gaat verder onder video

De kijk van Coulthard op de teamorder van Ferrari

"Of het nou handig uitkomt voor Lewis of niet, gezien de situatie bij Ferrari, dit was het juiste moment om de keuze te maken om Leclerc voorbij te laten gaan", zo begint Coulthard. Hij denkt dat Ferrari nu eindelijk de juiste keuze heeft gemaakt, waardoor het team uiteindelijk het podium heeft weten te behalen. "Hamilton had simpelweg niet genoeg tempo. Toch ging het op de helft van de race steeds beter en waren de rondetijden van hem vergelijkbaar met die van Charles. Daarom zie ik positieve signalen", zo eindigt de voormalig F1-coureur positief af over zijn landgenoot.

Gerelateerd